Amoroto (Bizkaia) marca con 36,6 grados la temperatura más alta de Euskadi

Costa vizcaína a 25 de mayo de 2026 - EUROPA PRESS

BILBAO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio vizcaíno de Amoroto ha marcado este lunes, con 36,6 grados, la temperatura más alta de Euskadi, mientras en Sodupe y Oiartzun se han alcanzado 36 grados, en Sondika 35,1 grados y en Sestao 35 grados, según ha informado Euskalmet.

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno vasco activará este martes el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 20/33 grados en la zona costera y 19/34 grados en la zona cantábrica interior. Por su parte, podrían rondar los 16/30 grados en la zona de transición y los 17/30 grados en el eje del Ebro.

Entre las 13.00 y las 20.00 horas de mañana se volverá a repetir el riesgo de temperaturas muy altas, con máximas que podrían rondar los 33 grados en el litoral, los 34 grados en la zona cantábrica interior y los 30 grados en la zona de transición y en el eje del Ebro.

Asimismo, durante toda la jornada del martes y del miércoles estará activado el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales, debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.

Además, el miércoles seguirá activado el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes durante toda la jornada. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 18/32 grados en la zona cantábrica interior.

Por su parte, podrían rondar los 19/27 grados en la zona costera, los 15/32 grados en la zona de transición y los 17/33 grados en el eje del Ebro.