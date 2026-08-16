Cae un 45% el número de delitos en la Aste Nagusia donostiarra, que se cierra sin incidentes importantes

Cañonazo de las fiestas de San Sebastián, en los jardines de Alderdi Eder, a 8 de agosto de 2026 - Unanue - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha realizado este domingo un balance de la Aste Nagusia, destacando como tónica dominante "la normalidad y el buen ambiente". Tras apuntar que el número de delitos se ha reducido un 45% respecto al año pasado, registrando la mejor cifra desde la pandemia, ha subrayado que no ha habido que lamentar ningún incidente importante durante las fiestas.

En una comparecencia en San Sebastián, junto con la concejala de Cultura, Ana López, el primer edil ha resaltado el refuerzo en el dispositivo de seguridad con 100 agentes municipales más, coordinación con la Ertzaintza y con unidades móviles avanzadas en playas y Boulevard.

Respecto a la limpieza, ha explicado que se ha producido una disminución en la cantidad de residuos recogidos durante esta Semana Grande, "un dato positivo que refleja también una mayor concienciación en el uso de papeleras y contenedores durante las fiestas".

En este punto, ha agradecido especialmente el trabajo de todos los equipos de limpieza, con un despliegue total de 162 profesionales, reforzado especialmente en la Parte Vieja, el Centro, el entorno del Kursaal y Sagüés, Alderdi Eder y el Muelle, además de mantener el servicio habitual en el resto de la ciudad.

También ha destacado la labor realizada cada madrugada en las playas para que los arenales "hayan estado limpios y preparados a primera hora de la mañana para el disfrute de donostiarras y visitantes".

Por otra parte, ha resaltado el récord histórico de utilización en Dbus en Semana Grande. Se han contabilizado 865.258 viajes en Dbus, que suponen 10.979 viajes más que el año anterior.

Dicho esto, ha expresado su agradecimiento a Donostia Festak, a técnicos y organizadores de cada evento programado, así como a las y los donostiarras por el "buen ambiente propuesto".

INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS

Tras constatar que únicamente las inclemencias meteorológicas obligaron a suspender el concierto de Nat Simons y Aurora Beltrán, que no pudo celebrarse en las condiciones necesarias, los responsables municipales han destacado que "uno de los momentos que quedará, sin duda, en el recuerdo de esta edición ha sido el eclipse del 12 de agosto".

"Miles de personas se congregaron en las playas, paseos y distintos puntos de la ciudad para contemplar un fenómeno excepcional que Donostia tuvo la oportunidad de vivir colectivamente. La imagen de las playas y los paseos llenos de personas mirando al cielo se incorpora ya a las estampas singulares de esta Aste Nagusia", han manifestado.

Del mismo modo, han valorado que la música electrónica ha tenido también su espacio propio con Dantz, que reunió a alrededor de 1.100 personas, "confirmando la buena acogida de esta propuesta dentro de la programación de la Aste Nagusia".

Respecto a las actuaciones en Sagüés, han señalado que la Orquesta Mondragón celebró sus 50 años ante alrededor de 10.000 personas, Sanguijuelas del Guadiana convirtió Sagüés en una "auténtica verbena; Süne llevó al escenario una combinación de tradición y sonidos contemporáneos que encontró una magnífica respuesta del público; Veintiuno completó la diversidad de propuestas del escenario, y Malmö 040 dejó otra de las imágenes de la semana, la de sus fans esperando y viviendo intensamente el concierto desde mucho antes de que comenzara".

LIA KALI

Anoche Lia Kali reunió a más de 12.000 personas, convirtiendo Sagüés en "una de las grandes concentraciones de público de esta Aste Nagusia y confirmando la capacidad del escenario para conectar también con las nuevas generaciones. Diferentes estilos, edades y maneras de disfrutar de la música que reflejan la diversidad que buscamos para este espacio", han señalado.

El concierto de Etzakit, uno de los más esperados, reunió alrededor de 7.000 personas que corearon las canciones de la formación, acompañada sobre el escenario por numerosos invitados, entre ellos Gozategi, que celebra 30 años de trayectoria. "El público disfrutó de un concierto convertido por momentos en una gran verbena, en la que los saltos, los bailes y las kalejiras fueron protagonistas", han dicho.

En esta línea, han celebrado que, una vez más, los fuegos artificiales han sido los "grandes aglutinadores" de público de la Aste Nagusia. Cada noche, la playa y el paseo de La Concha, Urgull, Miramar, Ondarreta, el Puerto y la propia bahía, repleta de embarcaciones, reunieron a miles de personas.

Entre las imágenes de esta edición, según los responsables municipales, ocupará también un lugar destacado la Plaza de la Constitución "completamente entregada a Puro Relajo". Aproximadamente 5.000 personas participaron en un encuentro en el que "el baile, el canto, la cercanía con el público y, sobre todo, el buen humor fueron protagonistas", han sostenido.

Por último, se han referido a la circunstancia excepcional vivida con la jornada de huelga de los profesionales técnicos de luz y sonido del día 14. "Desde DKFestak queremos agradecer especialmente su actitud y el compromiso que han demostrado, también en estas circunstancias, con la cultura, con las fiestas y con el desarrollo de la programación", han concluido.