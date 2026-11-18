Archivo - Oleaje en Bermeo (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha ampliado hasta el viernes el aviso amarillo ante la previsión de fuerte oleaje en la costa de Euskadi, con una altura de ola significante de hasta cinco metros.

El aviso por riesgo marítimo-costero está activo desde este miércoles, jornada en la que se espera que la altura de ola significante vaya aumentando hasta superar los 3,5 metros.

El jueves se prolongará durante toda la jornada, con una previsión de altura de ola significante de entre 4 y 5 metros. Además, las rachas de viento de madrugada podrían rondar los 80 o los 100 km/h en las zonas más expuestas del litoral.

En la jornada del viernes, el aviso se mantendrá hasta las doce del mediodía. Se espera que la altura de ola significante se sitúe en torno a 4 metros y vaya bajando hasta los 3 o 3,5 metros.