La ampliación del tranvía a Zabalgana situará a Vitoria entre las tres ciudades españolas con más kilómetros tranviarios

Visita de la alcaldesa y la consejera de Movilidad Sostenible al puesto de mando del tranvía de Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ampliación del tranvía al barrio de Zabalgana situará a Vitoria-Gasteiz "entre las tres ciudades españolas con más kilómetros de este medio de transporte", según ha destacado este martes la consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca, quien ha anunciado que las obras del nuevo ramal arranca esta misma semana, tal y como estaba previsto.

García Chueca ha visitado, junto a la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, el puesto de mando, las cocheras y los talleres del tranvía de Vitoria-Gasteiz, en Ibaiondo, para conocer el día a día de esta infraestructura.

La consejera de Movilidad Sostenible ha trasladado que esta misma semana comenzarán las obras de la ampliación del tranvía al barrio de Zabalgana en su ramal de Aldaia, con los trabajos topográficos necesarios. Tras ellos se colocarán las casetas de obra y se realizarán distintas labores de establecimiento de perímetros, que precederán a la llegada de maquinaria pesada.

La ampliación que ejecutará el ente público del Gobierno Vasco, Euskal Trenbide Sarea, será de 6,3 kilómetros y once paradas a lo largo de su tronco común, sus dos ramales y la prolongación hasta las nuevas cocheras. Eso hará que "Vitoria-Gasteiz se convierta en el municipio con más kilómetros tranviarios del norte de España", tal y como ha puesto en valor la responsable del Gobierno Vasco, y "entre las tres primeras a nivel estatal".

Euskotren incorporará a su flota un total de doce unidades de tranvía a lo largo de los próximos tres años, lo que supone una inversión que supera los 70 millones de euros. La empresa beasaindarra CAF, junto con el equipo técnico de Euskotren, ha finalizado ya el proceso de diseño de las nuevas unidades que se fabricarán a lo largo del próximo año y se entregarán de forma progresiva entre 2028 y 2029.

Según ha subrayado la consejera, estos doce nuevos convoyes dotarán a Euskotren de una "mayor capacidad para atender la creciente demanda del servicio, sobre todo en horas puntas y durante celebración de eventos, y afrontar las futuras ampliaciones del trazado", como la de Zabalgana, que permitirá conectar el barrio con el centro cada 15 minutos en los ramales y cada 7,5 minutos en el tramo común.

El puesto de mando del tranvía, que opera la sociedad pública Euskotren, controla 269 circulaciones diarias entre semana. En este punto se vela por el desarrollo del servicio con el apoyo de cámaras situadas en los distintos puntos de la red, con el objetivo de prestar asistencia a los 35 agentes de conducción que dirigen los convoyes cada día y a responder con rapidez en casos de incidencias.

En el caso de los talleres y las cocheras, a las que se retiran cada noche las 16 unidades que actualmente prestan el servicio, estos espacios están destinados a labores de mantenimiento y limpieza interior y exterior de las mismas.

"VERTEBRA LA CIUDAD"

García Chueca ha remarcado que el tranvía, que ha registrado 6,1 millones de viajes en el primer semestre de 2026, es un servicio público que "vertebra la ciudad y cohesiona socialmente a la ciudadanía y sus barrios". De cara a la extensión a Zabalgana, ha valorado que Euskotren y Euskal Trenbide Sarea tienen "todas las piezas en marcha ya para que la ampliación sea una realidad".

Por su parte, la alcaldesa ha señalado que la ampliación del tranvía, "pieza fundamental en la movilidad sostenible y un ejemplo de colaboración interinstitucional", supondrá un "impulso decisivo" para el transporte público en el barrio más poblado de Vitoria-Gasteiz, ofreciendo un servicio "cómodo y de calidad".

Además, ha animado a la consejera a "estudiar nuevas ampliaciones", por lo que le ha trasladado su interés en mantener una reunión, ya en el próximo curso político, para abordar la "evolución futura del tranvía" en la capital alavesa.

El Gobierno Vasco ha explicado que la flota actual del material móvil del tranvía en Vitoria-Gasteiz está formada por 16 unidades (siete extralargas y nueve de cinco módulos). Con la incorporación de todas las nuevas unidades, Euskotren incrementará en un 45% el número de vehículos para el servicio tranviario.

La longitud de los nuevos tranvías --siete módulos, 44 metros de largo y capacidad para 400 personas-- será igual a la de las siete unidades extralargas actualmente en circulación. Entre sus características técnicas se contempla mejorar el confort en el viaje, con un nuevo sistema de climatización que permitirá hacer frente a los días de calor intenso.

Además, las unidades incorporan medidas específicas para avanzar hacia la accesibilidad universal, con el fin de que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para utilizar de un transporte público "adaptado e inclusivo".

De esta manera, los nuevos tranvías contarán con señalética que siga nuevos parámetros de accesibilidad universal, no tendrán asientos abatibles y distinguirán cromáticamente los asientos de uso prioritario, de manera que se identifiquen mejor.

Asimismo, con el objetivo de facilitar la orientación de las personas con discapacidad visual en el interior de los tranvías, incorporarán de fábrica el prototipo de suelo podotáctil que ha creado Euskotren específicamente para el servicio tranviario de Euskadi.