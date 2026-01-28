Amurrio (Álava) pone en marcha programas de actividad física y salud para fomentar una vida saludable entre los mayores

VITORIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Amurrio (Álava) pondrá en marcha en la primera semana de febrero las iniciativas de actividad física y salud del programa Mugiamurrio, 'Bizi zaitez bizi' y 'Vida activa para la salud 55+', dirigidos a fomentar un estilo de vida saludable entre la población mayor del municipio.

Por una parte, el programa 'Bizi zaitez bizi' dará comienzo el jueves día 5 en Nagusi Etxea, con un grupo a las 9.30 horas y otro a las 11.00 horas. Su objetivo es promover el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo personal de las personas mayores, enseñarles hábitos para envejecer de manera activa y satisfactoria, así como estrategias para mejorar la actividad funcional y el bienestar emocional y social, ha detallado el Ayuntamiento de Amurrio en un comunicado.

Por su parte, 'Vida Activa para la salud 55+' dará inicio el miércoles, día 4, en el Refor, con grupos a las 9.30, 10.30 y a las 11.30 horas. Este programa busca fomentar un envejecimiento activo y saludable en personas mayores de 55 años mediante la práctica de actividad física y el aprendizaje de hábitos de vida saludables.

Además, el servicio de orientación de Mugiamurrio continuará disponible en la Casa de Cultura los jueves, de 16.00 a 18.00 horas, y los viernes, de 11.00 a 13.00 horas previa cita, y ofrecerá asesoramiento personalizado a quienes deseen participar en estas iniciativas.

Las inscripciones se podrán realizar a partir del 2 de febrero por teléfono, correo electrónico o en la oficina de Mugiamurrio, ubicada en la primera planta de la Casa de Cultura.