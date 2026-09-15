Ana Mena, Justin Quiles y Sat Bisla formarán parte de la programación profesional de BIME Bilbao 2026

Archivo - Ana Mena durante un concierto - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El encuentro BIME, que reunirá del 27 al 30 de octubre en Bilbao a profesionales, artistas, empresas e instituciones de la industria musical internacional, contará con Ana Mena, Justin Quiles y Sat Bisla en su programación profesional.

Según han recordado los impulsores del evento, Ana Mena es una artista reconocida por su impacto en el pop latino y por su carrera internacional "en constante crecimiento".

Por otra parte, han asegurado que el cantante y compositor de reggaetón y trap Justin Quiles, constituye "una gran referencia internacional de la música urbana", mientras Sat Bisla es una "figura internacional del desarrollo artístico" con cuatro décadas de trayectoria y un "destacado papel en el descubrimiento de artistas" como Adele, Coldplay, Katy Perry, Muse, Lorde o Sia.

El programa también contará con Leon Farrell, analista musical sénior en MIDiA Research con más de una década de experiencia práctica en la industria musical, y Maria Arnal, "una de las creadoras más innovadoras de la escena contemporánea española", nominada a un Premio Goya y ganadora de un Premio Gaudí a la Mejor Música Original por Polvo Serán.