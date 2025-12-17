Ander Izagirre recibe la Beca Raúl Guerra Garrido 2025 para impulsar un libro sobre Alberto Muñagorri, víctima de ETA

Presentación del ganador de la Beca Raúl Guerra Garrido 2025 - DFG

SAN SEBASTIÁN, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha concedido la Beca Raúl Guerra Garrido 2025 al periodista y escritor Ander Izagirre, quien desarrollará el proyecto 'Muñagorri', un libro que narra la vida de Alberto Muñagorri, el niño de 10 años que sobrevivió gravemente herido a la explosión de una bomba colocada por ETA en el centro de Errenteria en 1982.

La beca, a la que han optado un total de 12 proyectos, está dotada con 25.000 euros. Impulsada por el Departamento de Cultura desde 2023, tiene como objetivo apoyar la creación artística de autores con trayectorias consolidadas, fomentando obras que "dialoguen con la realidad social y con los valores democráticos que guiaron la vida y la obra" de Raúl Guerra Garrido, "figura de referencia en la literatura y el compromiso social".

La diputada de Cultura, Goizane Álvarez, en rueda de prensa, ha destacado que la historia de Muñagorri "nos interpela como sociedad". "Es una historia que no pertenece solo al pasado, sino que es de vital importancia que se conozca en el presente para avanzar hacia un futuro más justo".

Además, ha resaltado que el trabajo de Ander Izagirre "representa de manera ejemplar el espíritu de esta beca: una creación crítica, rigurosa y profundamente humana, que contribuye a fortalecer la memoria democrática y el compromiso con los derechos humanos".

"El trabajo de Ander Izagirre va a contribuir a ensanchar el espacio de la empatía y del entendimiento tan necesarios para que nuestra sociedad siga avanzando y para que las democracias quebradas vuelvan a fortalecerse. La cultura, la palabra son protagonistas de la creación de esos lugares comunes de paz y convivencia que todavía hoy necesitamos más que nunca", ha expresado la diputada.

El periodista, por su parte, ha señalado que "a muchos niños vascos de los años 80 se nos quedó grabado el nombre de Alberto Muñagorri, el chaval de Errenteria que perdió una pierna y la visión de un ojo porque le explotó una mochila que ETA dejó en la calle. De hecho, crecimos con esa advertencia: si ves una bolsa abandonada, no la toques porque te puede explotar como al chico de Errenteria".

"Muñagorri se nos quedó en la memoria como un personaje de 1982, en blanco y negro, y quise saber cómo había sido su vida hasta nuestros días. Conocí a Alberto, me fue contando su historia, hablé con las personas de su entorno y me pareció una oportunidad extraordinaria", ha explicado.

Izagirre ha apuntado que "si seguimos la vida de Muñagorri, una víctima que crece y vive en un pueblo tan sacudido como Errenteria, podemos contar medio siglo de la historia violenta del País Vasco, con los atentados de ETA, la kale borroka, las amenazas y las persecuciones, los GAL, la heroína que devastó a una generación, los silencios y las reacciones de la sociedad, la marginación de las víctimas hasta el final del terrorismo y algunos procesos de memoria, arrepentimiento, perdón y convivencia".

Así, el libro reconstruirá no solo el atentado que marcó la vida de Muñagorri, sino también el complejo contexto social, político y humano de la Gipuzkoa de los años 80 y 90, y la evolución posterior del territorio hasta la actualidad.

A través de la biografía de Muñagorri, "convertido en un tabú en su propio pueblo durante décadas", el autor explorará "las heridas de la violencia, la hostilidad política, la llegada de la inmigración, los movimientos sociales, la irrupción de la heroína, la transformación de las víctimas en el espacio público y los debates contemporáneos sobre memoria y convivencia".

El proyecto se apoya en una extensa documentación, así como en largas entrevistas con Muñagorri, su familia, personas allegadas, víctimas, antiguos militantes de ETA, especialistas en memoria y movimientos sociales, responsables políticos y otros testigos de su época.

El periodista donostiarra ha señalado que, para él, era un "caramelo" poder contar la historia de Alberto Muñagorri, desde el año 1972 hasta nuestros días, y se ha mostrado convencido de que este relato "va a servir para muchas cosas" porque es "muy valioso".

"DEBER DE MEMORIA"

Por su parte, Alberto Muñagorri ha asegurado que desea que se conozca su historia "más allá de ese 26 de junio del año 82, porque creo que lo importante en esas fechas es lo que viene después, cómo se repone uno a todo eso, con qué apoyos".

"Lo que quiero trasladar en ese libro es el deber de memoria que tenemos, una memoria que no sea simplemente un acto de repetición, sino que sea algo constructivo. Yo me he basado, he puesto todos mis esfuerzos en tomar en algo positivo aquello que me ocurrió y es uno de mis objetivos, dar testimonio, que la gente recuerde qué es lo que pasó, no hace tantos años, pero sobre todo que podamos transformar todo ese dolor y todo ese sufrimiento en algo constructivo para que creemos convivencia", ha expresado.

Muñagorri ha opinado que "siempre se habla mucho en este tema del terrorismo de las personas fallecidas, pero hay que hablar de todos y yo hago mucho hincapié en las personas heridas, hemos sido muchísimas personas las heridas con unas vidas que en muchos casos han sido muy complicadas".

Así, ha incidido en que quiere que la obra "no se haga desde el victimismo" sino que "sea un libro positivo y sobre todo constructivo que es en lo que en lo que me he esforzado en todos estos últimos años por medio de los testimonios que puedo dar en los colegios o charlas".

"Ha sido una necesidad interior que sentí de intentar trasladar a la sociedad lo que ocurrió sin un discurso de odio, ni de rencor, sino con un discurso constructivo, un discurso que creo que los jóvenes tienen que escuchar. Para mí es fundamental la labor que hacemos muchas víctimas en las aulas, que es dar a conocer realmente lo que ocurrió, todo lo que ocurrió", ha expresado.