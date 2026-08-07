Andoni Agirregomezkorta y Oihana Maritorena interpretan 'Tigrea' hasta el domingo en el Principal

Andoni Agirregomezkorta y Oihana Maritorena interpretan 'Tigrea' hasta el domingo en el Principal
Andoni Agirregomezkorta y Oihana Maritorena interpretan 'Tigrea' hasta el domingo en el Principal - DK
Europa Press País Vasco
Publicado: viernes, 7 agosto 2026 17:33
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SAN SEBASTIÁN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los actores Andoni Agirregomezkorta y Oihana Maritorena protagonizan la obra de teatro en euskara 'Tigrea' en el Teatro Principal de San Sebastián hasta el domingo. Ramon Madaula firma esta obra dirigida por Begoña Bilbao. Los pases serán a las ocho de la tarde.

'Tigrea', que se estrenó este pasado jueves en la capital guipuzcoana, presenta la historia de un reconocido especialista en desarrollo personal que debe hacerse unas fotografías para un suplemento dominical, según explican desde Donostia Kultura.

La fotógrafa encargada está pasando por un mal momento personal.

El coach intenta transmitirle positividad con todo tipo de recetas motivacionales, aunque ella es muy escéptica. Eventos fatídicos irrumpen en la vida del especialista ante los cuales no sabrá cómo aplicarse a sí mismo las recetas que con tanta convicción prescribe a la fotógrafa.

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