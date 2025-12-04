De Andrés critica que "PNV y PSE están jugando con la izquierda radical que lamina la identidad vasca"

Javier de Andrés - EUROPA PRESS

VITORIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el País Vasco, Javier de Andrés, ha censurado que "PNV y PSE estén jugando con la izquierda radical vasca, EH Bildu, quien está laminando la identidad vasca", porque "les ha convenido políticamente y en su aritmética en Madrid incorporar a un partido que, obviamente y como se está demostrando, no cumple con los mínimos requisitos éticos para poder hacer política con el resto de las formaciones".

De Andrés ha reclamado "recuperar el suelo ético perdido" en Euskadi, en unas declaraciones efectuadas este jueves en la antesala del pleno ordinario en el Parlamento Vasco y tras el ataque que padeció este pasado jueves la sede de su partido en Bilbao, "reivindicado por Ernai" con un cartel.

El presidente popular ha advertido que se trata de "un salto cualitativo en negativo que una organización juvenil de un partido político tenga el arrojo de reivindicar una acción de intimidación a un partido político".

"Es un salto cualitativo que no se puede despreciar y que tiene que hacer pensar a partidos como el PNV y el Partido Socialista que es un error el haber eliminado el suelo ético a Euskal Herria Bildu. Hay que recuperar el suelo ético y una exigencia ética que, desde luego, el mínimo de los mínimos es que no se intimide, no se amenace y no se coaccione a otras fuerzas políticas como ha sucedido en este caso, atacando la sede del Partido Popular", ha manifestado.

Asimismo, ha querido salir al paso de "las acusaciones que se han vertido" contra el PP, "intentando justificar el ataque". Al respecto, De Andrés ha señalado que no se dirige a Ernai, sino "al conjunto de la sociedad vasca", para reiterar que, "quien realmente es un peligro para la convivencia y la democracia en Euskadi, es la izquierda radical".

El Partido Popular ha presentado una denuncia ante la Ertzaintza, a quien le ha facilitado las imágenes grabadas por la cámara de seguridad de la sede en Bilbao.