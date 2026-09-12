De Andrés insta los vascos a "dar por superado el discurso de la fábula de los nacionalistas" y "escoger" al PP

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, en un acto de Nuevas Generaciones Euskadi en Bilbao. - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que "la realidad es tozuda" y muestra el "fracaso" de la gestión del PNV "en educación, vivienda, seguridad o inmigración", por lo que ha instado a los vascos a "dar por superado el discurso de la fábula del nacionalismo" y "escoger la alternativa del Alberto Núñez Feijóo y del PP vasco".

En la clausura de la jornada de Nuevas Generaciones Euskadi 'Retos de la juventud vasca' celebrada este sábado en Bilbao, de Andrés ha afirmado que el "pésimo resultado" del último informe PISA de 2025, que sitúa a Euskadi a la cola entre las comunidades autónomas del Estado en la valoración de Comprensión Lectora, solo por delante de Ceuta y Melilla y el "fracaso indudable del modelo educativo vasco" que refleja "no es ninguna novedad", sino que "fruto del propósito de la ideología que nos domina en el País Vasco de la igualación", pero en el sentido de que, "para que nadie se quede atrás, todos se quedan atrás".

Javier de Andrés ha advertido que, en Euskadi, "está con un ancla, para que nadie se quede atrás, todos atrás" y, por eso, "estamos ahora en el fondo del saco de la peor calidad educativa de toda España". "Ese es el resultado de ese modelo que lo que hace es priorizar el objetivo ideológico sobre el servicio público", ha dicho, para denunciar que Euskadi ha tenido que llegar "al culo del saco" para que Educación "diga ahora que van a hacer una reflexión". "Da vergüenza y es ofensivo", ha afirmado.

También se ha referido a "los anuncios y propaganda" del Gobierno vasco sobre lo que están haciendo para resolver el problema de la vivienda, cuando son "los que más mal lo están haciendo" con "un modelo que ha fracasado, siempre apuntándose a todas las ideas de la izquierda para limitar las posibilidades de alquiler y de construcción de vivienda".

En ese sentido, ha advertido que el fondo público-privado de vivienda en alquiler que impulsará el Ejecutivo vasco para hacer 8.000 viviendas en diez años "significa que van a poner en manos de grandes tenedores hacer unas 1.000 viviendas al año" y ha dicho que el problema de la vivienda en el País Vasco es que "aquí gobierna el PNV con el Partido Socialista".

POLÍTICA PENITENCIARIA

En relación a la política penitenciaria, ha afirmado que la gestión de Prisiones que está realizando el Gobierno Vasco está "plenamente encaminada a satisfacer las necesidades de voto del Partido Socialista y Pedro Sánchez".

Javier de Andrés ha señalado que esta semana EH Bildu "ha sacado la cara a Sánchez" tras conocerse el informe del Centro Nacional de Inteligencia sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta del pasado mes de julio, "justo cuando acababan de sacar a la jefa de ETA a la calle". "Sacan a la jefa de ETA a la calle y ya el problema es el CNI, no es Pedro Sánchez en el desastre que estamos viviendo en Ceuta", ha censurado.

Además, ha advertido que, con esta política penitencia", el PNV y el PSOE están diciendo "a la gente que hace los homenajes a los terroristas, que intimida, que amenaza y que señala, que esos criminales, que 'Parot' que tiene confirmadas 39 asesinatos, no se merece ese castigo, que no merece la pena de cárcel que tiene y por eso lo sacan".

"Ese es el mensaje que está trasladando el PNV y el PSOE a esa parte totalitaria de la sociedad vasca, que tenemos que padecer con su intolerancia, con su señalamiento y con sus amenazas al conjunto de la sociedad vasca", ha denunciado.

Por otro lado, ha responsabilizado al PNV de la "fuga de talento" del País Vasco "hace años por las amenazas y ahora por la falta de oportunidades o el coste de la vivienda", aunque los jeltzales "lo niegan, como niegan que haya un fracaso en la vivienda, en la educación o en la inmigración, haciendo un efecto llamada al conjunto de África para que venga el País Vasco a disfrutar de las oportunidades de unos servicios sociales completamente mal diseñados".

"Niegan todo esto, pero la realidad es tozuda y se demuestra", ha reiterado, para insistir en que "los vascos tenemos que dar ya por superado el discurso de la fábula del nacionalismo, que no ha funcionado, que ha fracasado", y "tenemos que tomar ejemplo de las cosas que han funcionado, de los hechos".

El líder de los populares vascos ha instado a "dejar ya de lado las palabras y observar los hechos, los resultados, la realidad, y dónde se acierta en educación, en vivienda, en inmigración, en seguridad y escogerlo".

"Y eso, desde luego, es no escoger el Partido Nacionalista Vasco ni el modelo del Partido Socialista, sino escoger la alternativa que representa el Partido Popular, la alternativa de Alberto Núñez Feijóo y del PP Vasco, que es absolutamente necesaria en esta tierra", ha concluido.

JORNADA

La jornada organizada por Nuevas Generaciones Euskadi, con el título 'Retos de la juventud vasca', ha sido inaugurada por la presidenta del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, que ha reivindicado el papel de Nuevas Generaciones como "el presente más valiente de la política vasca" y ha animado a los jóvenes de su partido a seguir defendiendo sus ideas "sin complejos y sin pedir permiso".

Fernández ha centrado gran parte de su intervención en la situación de la educación vasca tras conocerse esta semana los resultados del Informe PISA "previsibles, pero no por ello menos demoledores".

Por ello, ha denunciado que el Gobierno Vasco no esté planteando una revisión del modelo educativo. A su juicio, "basar toda nuestra educación respecto al euskera, como llevamos años haciendo, produce estos resultados". Según ha advertido, "el problema" radica en un modelo "caducado" y que "expulsa talento".

Fernández ha reivindicado que "no hay cambio en Euskadi sin el Partido Popular, no hay futuro para los jóvenes sin oportunidades reales y no hay libertad si no hay valentía para defenderla".

La jornada de inicio de curso de Nuevas Generaciones ha acogido durante la mañana dos mesas de debate sobre los principales desafíos a los que se enfrenta la juventud vasca.