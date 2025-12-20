De Andrés (PP) admite que "quizá" no fue "muy acertado" hablar de "exterminio" político de EH Bildu

Archivo - El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, durante un pleno en el Parlamento vasco - Carlos González - Archivo

BILBAO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, admite que la expresión "exterminio" político de EH Bildu en Euskadi que utilizó el pasado jueves en el Parlamento vasco "quizá" no fue "la más acertada", pero los populares siguen defendiendo, en todo caso, que la formación soberanista "es una anomalía política" por "los ataques de sus juventudes", Ernai, y porque tiene como líder de "un torturador", en referencia a Arnaldo Otegi.

Así lo ha explicado el parlamentario del Partido Popular Santiago López en la tertulia del Parlamento en las Ondas de Radio Euskadi, recogida por Europa Press, que previamente ha hablado con De Andrés. El líder de los populares de Euskadi le ha trasladado que "quizá la palabra exterminio no fue la más acertada". "En eso podemos estar de acuerdo. Pero el fondo es el mismo, y es que Bildu representa una anomalía política dentro del conjunto de España y de Europa", ha reiterado López.

De esta forma, se ha referido a la polémica suscitada durante del pleno del Parlamento vasco en el que se designó a Mikel Mancisidor como Ararteko, el defensor del pueblo vasco, con los votos de los socios del Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE, con el apoyo del PP.

El parlamentario de EH Bildu en la Cámara Arkaitz Rodríguez reprochó a jeltzales y socialistas que "blanquearan" al PP al acordar con él nombramiento de Mancisidor y que pusieran "la alfombra roja al bloque reaccionario". El presidente del PP vasco, por su parte, le respondió asegurando que, "mas pronto o más temprano", EH Bildu sería "exterminado" de la política de Euskadi.

Santiago López ha señalado que el nuevo Ararteko, a cuyo nombramiento se opuso con sus votos EH Bildu, ha sido elegido a partir de "un acuerdo entre partidos en torno a un nombre". "Y si a EH Bildu no le gusta, es que algo tendrá bueno su perfil. Nosotros, encantados de que no le guste", ha remarcado.

LOS ATAQUES DE ERNAI

Por su trayectoria "solida", López cree que es "muy acertado" que se haya elegido a Mikel Mancisidor como defensor del pueblo vasco. Además, ha dicho que "es terrible y totalmente anómalo que EH Bildu diga que al que se está blanqueando es al PP", cuando "últimamente se ha visto que en las últimas semanas sus juventudes", en alusión a Ernai, "reventaban la sede del PP, la Casa de Juntas de Gernika, reventaban un toro de Osborne y reventaron la sede de El Correo el otro día".

Por ello, ha censurado que EH Bildu prentenda dar "lecciones" a los populares, lo que considera "una anomalía". "Esto no ocurre en el resto de España ni en el resto de Europa, porque no hay ningún partido que tenga como secretario general a un torturador", ha destacado en alusión a Arnaldo Otegi.

El parlamentario del PP ha recordado que hace unos días Otegi "estaba homenajeando al miembro de ETA José Manuel Pagoaga, 'Peixoto', "responsable de la muerte de tres jóvenes que confundieron con guardias civiles en Francia".