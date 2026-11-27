De Andrés en el cierre de campaña del PP vasco en San Sebastián. - PP

SAN SEBASTIÁN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha advertido de que el PNV "no es de fiar", porque "se han sometido a la izquierda radical y han claudicado", al tiempo que ha criticado que el presidente de Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, "es un desastre" y "solo ha hecho una cosa buena, destrozar el PSOE".

De Andrés ha participado en el acto de cierre de campaña del PP vasco en San Sebastián junto a los cabezas de lista al Congreso de los diputados por Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Iñaki Oyarzabal, Esther Martínez y Jon Echeverría, respectivamente, y la viuda del concejal del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, Ana Iribar.

El dirigente del PP ha mostrado "muchísima confianza" en los resultados de su partido este domingo. "Estoy muy optimista, porque lo percibo en la calle, porque lo veo en los medios, porque lo veo en la gente, porque es lo sensato", ha aseverado, para añadir que el PP es "una alternativa necesaria para la sociedad vasca".

Además, ha tachado de "desastre" al PSOE y a Sánchez, que "no ha ganado nada". "Las primarias las ganó con trampas, la moción de censura la hizo de aquella manera, y perdió las elecciones en el 2023", ha recordado, para añadir que su gobierno ha sido "desastroso, malísimo para España y solo ha hecho una cosa buena, destrozar al PSOE".

"Lo que nos da miedo de él, lo que le distingue, no son sus virtudes, son sus maldades y su principal maldad, es no tener escrúpulos", ha advertido. "Su falta de escrúpulos, su inmoralidad, eso es lo que se distingue", ha reiterado. Por esta causa, se ha mostrado "verdaderamente convencido" de que el PP "va a tener un gran éxito en España y muy buen resultado".

De Andrés ha incidido en que el País Vasco "necesita una alternativa, algo distinto del PNV, del PSOE y de Bildu, que están reflejándose como la misma cosa". Por ello, ha llamado a "unificar el voto en el PP" este domingo, ya que es "la única alternativa".

Además, del PNV ha dicho que ha sido "irrelevante toda esta legislatura" y ha votado "absolutamente todo con el PSOE". "El PNV no es de fiar, se han sometido a la izquierda radical, han claudicado", ha criticado. A su juicio, los jeltzales han hecho "una renuncia ideológica y se ha entregado a la izquierda".

Tras insistir en que el PNV "no aporta nada, nada distinto a lo que aporta el PSOE o Bildu", ha señalado que "la izquierda ha dado muchos problemas en todas partes", porque "les gusta extralimitarse, le gusta excederse y en muchas ocasiones le gusta utilizar la violencia".

De Andrés ha pedido "unificar el voto" en el PP, que "no se somete" y que va a "seguir defendiendo la libertad". "Podemos mejorar los resultados en los tres territorios", ha aseverado.

A su juicio, el domingo, "cuando se abran las urnas y se empiece a contar", el PP hará "lo que ha hecho el Partido Socialista durante toda la campaña: vamos a empezar a bailar y el que baila el último, baila mejor".

IRIBAR

Por su parte, Ana Iribar ha afirmado que Echeverría es "el candidato más audaz, el más escoltado, el único apedreado y el más valiente", y cuenta con el "único delito" es "ser del PP, ser vasco y ser español y no tener complejos".

"Espero que dentro de muchos años esta sociedad haya superado de una vez por todas sus complejos y sus miedos", ha señalado, para añadir que eso "solo sucederá si la educación y la política van de la mano en la única dirección posible, de la mano de la verdad y la concordia".

Además, ha pedido al PP "una política de realidades y de soluciones, no de leyendas, ni de falsas patrias, de solidaridad, sin fronteras, ni muros, ni rancias rencillas". "Estoy aquí para pediros compromiso, honestidad y rigor", ha insistido.

Iribar ha recordado a Gregorio Ordóñez, que "valoraba por encima de todo la lealtad, tan difícil de cultivar en la política". "Su rebeldía, su conciencia, el respeto a sus conciudadanos, fueron siempre su Biblia desde la más profunda y sincera humildad", ha destacado.

"LIBERTAD"

Jon Echeverría ha mostrado su "orgullo" por haber estado en 18 municipios de Gipuzkoa y ha sostenido que "la libertad debe ejecutarse, practicarse, la libertad no se debate porque jamás debería ser cuestionada, se defiende y a quien no le guste escucharnos, pues 'alde hemendik' (fuera de aquí), como ellos nos dicen". "Que se vayan, pero que no nos violenten", ha añadido.

Además, tras lo ocurrido en esta campaña, con abucheos e insultos en algunos de los mítones en los que ha participado, ha pedido una "reflexión profunda de qué es lo que ocurre en nuestras calles".

Según ha dicho, "cuando vas a un municipio de tu propia tierra a hacer campaña y hay energúmenos que te lanzan piedras o que te amenazan, significa que no vives en una sociedad libre, que la normalidad democrática que llevan años vendiéndonos bajo ese mantra del oasis vasco, en realidad es un infierno para los que defendemos las siglas del PP".

Ha responsabilizado de lo sucedido a EH Bildu, "a sus juventudes" y al Partido Socialista, "que tira la piedra y esconde la mano, que se erige como faro de la paz". "Me niego a que se apropien de la paz, porque ellos han sido quienes han blanqueado a los que estas semanas han ejercido la violencia", ha remarcado.

De este modo, ha denunciado que el PSOE "no es el partido de la paz" sino "el partido del guerra-civilismo, de la división y del enfrentamiento entre españoles. Su historia así lo avala y aún lo siguen haciendo, que es robar, enfrentar y mentir a la ciudadanía" y ha afirmado que "las mujeres, los pensionistas o los miembros del colectivo son mercancía colateral para ellos, les utilizan para instrumentalizarlos a cambio de votos".

RECUPERAR GUPUZKOA

Finalmente, se ha mostrado convencido de que el PP va a recuperar su representación por Gipuzkoa en el Congreso después de 15 años y se ha comprometido, si sale elegido diputado, a "abrir una oficina parlamentaria para hacer el puente entre cualquier ciudadano guipuzcoano y el próximo Gobierno de España".

Oyarzabal ha destacado también que Echeverría ha sido "el valiente de esta campaña" y les ha hecho "sentir orgullo" de las siglas del PP, que "está más vivo y es más importante que nunca en Euskadi". "Vamos a pelear contigo", ha dicho.

El candidato alavés ha llamado a responder el domingo en las urnas "a los intolerantes, a los de las piedras, a los de los insultos, llenándolas de votos por la libertad, por la convivencia y por el cambio". "Somos muchos los que queremos que haya una oportunidad para cambiar las cosas y tenemos la oportunidad de unir el voto de todos aquellos vascos que quieren dejar atrás los muros de Pedro Sánchez, las mentiras y la corrupción", ha finalizado.

"EL GOBIERNO MÁS MACHISTA"

Martínez ha mostrado su "condena más enérgica" por la muerte de una mujer a manos de su expareja este pasado jueves en Bilbao. "La violencia machista sigue siendo una lacra que nos compete a todos", ha subrayado, para lamentar que "hemos tenido el gobierno más machista de la historia" y añadir que en el PP no quieren "ni una agresión más, ni que haya una mujer menos".

Además, ha censurado que Sánchez "ha tratado de ocultar toda la corrupción" y ha pedido el voto al PP para que "no siga siendo presidente del gobierno", porque el resto de partidos, "con distintos nombres, con distintas nomenclaturas se han dedicado toda la legislatura a apoyar todo el desastre de gobierno, toda la corrupción, sin decir nada".

Por último, Larrea ha recordado que "durante mucho tiempo" han señalado que "en Gipuzkoa existía una calma tensa y que podíamos pisar las calles, porque algunos pensaban que no suponíamos un peligro para ellos" y ha agradecido a Echeverría el haber "sacado a ese elefante de la habitación".