Andueza advierte que no se cuente con PSE para "prioridades nacionales" porque no se "despistará de la prioridad social"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en declaraciones a los medios durante su participación en la Burdin Jaia de Abanto Zierbena. - EUROPA PRESS

Tiene "la vocación de seguir liderando las instituciones" y critica el uso del "marketing institucional ligado a lo electoral"

ABANTO ZIERBENA (BIZKAIA), 12 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que su partido tiene "la vocación de seguir liderando las instituciones" centrado en "la prioridad social" sin "despistarse" y, en este sentido, ha advertido de que no se cuente con los socialistas para "poner encima de la mesa prioridades nacionales".

En declaraciones a los medios en la localidad vizcaína de Abanto Zierbena, donde ha participado en la Burdin Jaia junto a la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, el líder de los socialistas vascos ha advertido de que este nuevo curso político va a ser "determinante" ya que da inicio a un ciclo electoral en el que se va a "jugar el futuro de Euskadi y también el futuro de España y de muchísimos municipios y de los tres territorios".

Frente a quienes "no han hecho más que dedicarse a presentar candidatos y candidatas, a hacer marketing institucional ligado a lo electoral, a hacer marketing de no sé qué renovación", ha asegurado que el PSE-EE va a seguir "centrado en cumplir con los compromisos firmados" en los acuerdos de gobierno y "con la palabra dada con la ciudadanía".

Según ha remarcado, "centrado en la prioridad social" para dar respuesta a "todas esas preocupaciones, todas esas demandas que tiene la ciudadanía". Así, ha apostado por servicios públicos "fuertes", una "mejor sanidad", una educación "evidentemente con mejores resultados", "soluciones" en materia de vivienda y de movilidad, y "seguir aprovechando los grandes datos" en materia económica y de empleo.

ECUACIONES

Andueza ha señalado que la "vocación" de los socialistas en Euskadi y en España "tiene que ser la de seguir liderando las instituciones, seguir dotando de estabilidad Euskadi y seguir poniendo las soluciones que necesita la ciudadanía vasca encima de la mesa".

"No nos vamos a despistar", ha subrayado advirtiendo a "aquellos que quieran contar con el Partido Socialista para poner encima de la mesa sus prioridades nacionales" de que "no cuenten con nosotros porque en ese tipo de ecuaciones no vamos a estar nunca".