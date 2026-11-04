Andueza afirma que la dimisión de Puente "le honra" y recuerda que Mazón "tiene cargo, chófer y el aplauso del PP"

BILBAO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, "le honra" y también al PSOE, y ha recordado que, por contra, Carlos Mazón, "el principal protagonista de la incompetencia de la Dana, tiene hoy un cargo, tiene un sueldo, tiene chofer y además goza del aplauso del PP".

Andueza, ha presentado a los cabezas de lista para las elecciones generales por Bizkaia, Patxi López; Gipuzkoa, Rafaela Romero; y Álava, Javier Hurtado, en el desayuno informativo del Fórum Europa-Tribuna Euskadi.

Según ha apuntado, estas personas representan "lo mejor del socialismo vasco y que están además preparados para volver a ganar en Euskadi y para ayudar también a construir una nueva mayoría progresista en España". "Porque ganar no es un fin en sí mismo, ganar sirve para seguir transformando, para mejorar la vida de la gente, y para seguir avanzando y mejorando como sociedad", ha indicado.

Eneko Andueza ha tenido un recuerdo para las víctimas del choque de trenes de alta velocidad de Urda (Toledo), sus familiares y sus amigos. En este contexto, se ha referido al hasta ahora ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha dimitido, para recordar que este ha dicho que "no eran números, que eran personas".

"Me pareció una reflexión muy acertada y muy oportuna. Por lo tanto, vaya desde aquí todo nuestro respeto y todo nuestro cariño para ellas", ha manifestado.

EL PP, "FRENTE AL ESPEJO"

También ha agradecido a Puente "su dedicación, su trabajo sin descanso en favor de la sociedad española, y también la decisión de dimitir ayer". "Creo que es un gesto que le honra, que honra a todos los socialistas y que pone frente al espejo al PP, a todos aquellos y aquellas que han pretendido obtener un rédito político de este terrible accidente", ha subrayado.

Tras asegurar que no va referirse "a todas las ocasiones en las que el Partido Popular ha fallado a esta sociedad", aunque podría estar "toda la mañana hablando de ello", ha resaltado que, "en lugar de dimitir, el principal protagonista de la incompetencia de la Dana tiene hoy un cargo, tiene un sueldo, tiene chofer y además goza del aplauso del PP".