Andueza afirma que el PSE mantendrá su pacto de facilitar la alcaldía al PNV también el caso de Santurtzi

Archivo - El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que los socialistas mantendrán su pacto de facilitar la alcaldía del PNV también en la localidad vizcaína de Santurtzi, aunque ha puntualizado que será la dirección del partido en Bizkaia y los afiliados del propio municipio los que decidirán "si entrar o no" en el Gobierno municipal.

Andueza, en una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, se ha referido a la situación que vive Santurtzi, después de la renuncia la pasada semana de la alcaldesa, la jeltzale Karmele Tubilla, alegando "razones personales, familiares y políticas", y que estaba siendo "utilizada por el resto de partidos políticos para perjudicar la imagen" de su partido.

El PNV, que debe sustituir ahora a Tubilla, necesita del apoyo del PSE-EE para retener la alcaldía, ya que gobierna en minoria, y EH Bildu ha anunciado que presentarán un candidato para formar un gobierno alternativo.

DESCARTADO UN ALCALDE DE EH BILDU

Al respecto, Eneko Andueza ha asegurado que el PSE "es un partido serio" y va a "respetar el acuerdo" que tiene firmado con la formación jeltzale, que es global para las instituciones, por lo que ha descartado la posibilidad de hacer alcalde al aspirante de EH Bildu, formación más votada en las últimas elecciones municipales.

El líder socialista ha explicado que, en todo caso, serán los afiliados de Santurtzi y la dirección del partido en Bizkaia los que decidirán "si entrar o no" en el gobierno municipal, aunque ha insistido en que mantendrán su pacto en el que se comprometen a facilitarse mutuamente las alcaldías. "Nosotros vamos a cumplir con nuestra palabra", ha concluido.