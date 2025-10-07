Andueza alerta de la "comunión nacionalista" en Euskadi para impulsar "cuestiones identitarias"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, durante un pleno en el Parlamento vasco, a 18 de septiembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava - Carlos González

Censura que PNV y EH Bildu pretendan "un cuerpo funcionarial y una administración pública para nacionalistas e independentistas"

BILBAO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario gneral del PSE-EE, Eneko Andueza, ha advertido este martes de que se está produciendo una "comunión nacionalista" en Euskadi para impulsar "cuestiones identitarias" y, entre ellas, se encuentra el propósito de aumentar la exigencia del euskera en la administración con los cambios que impulsan en la Ley de Empleo Público y que "va en contra de los derechos laborales de los trabajadores".

Además, ha censurado que PNV y EH Bildu pretendan "un cuerpo funcionarial y una administración pública para nacionalistas e independentistas", que el PSE-EE tratará de evitar.

En una entrevista a Radio Popular-Herri Irratia, Andueza ha mostrado su preocupación por "la ruptura" del consenso sobre las exigencias de los perfiles lingüísticos, logrado hace apenas un año y medio con la aprobación del Decreto de Perfiles, una estrategia que, a su juicio, obedece a que el PNV "está mirando de reojo todo el rato a EH Bildu" ante la posibilidad de que pueda quitarle la hegemonía en Euskadi en próximos procesos electorales.

"La sociedad vasca sabe perfectamente que el objetivo de EH Bildu, y en este caso también del PNV, es hacer un cuerpo funcionarial y una administración pública a su medida, única y exclusivamente para nacionalistas e independentistas", ha explicado.

"COMUNIÓN NACIONALISTA"

El líder de los socialistas vascos ha avisado de "la comunión entre nacionalistas que se está produciendo en Euskadi" para impulsar cuestiones identitarias, como ha sucedido, una vez más, en las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde ambos partidos han unido fuerzas a favor del derecho a decidir. "Me llama la atención que entiendan que los grandes acuerdos solo son entre ellos y para asuntos que solo les preocupan a ellos", ha añadido.

Eneko Andueza ha asegurado que, para los socialistas, los grandes acuerdos de país "deben ser para hablar de sanidad, educación, vivienda, movilidad, modelo de cuidados, industria o del futuro de nuestros jóvenes". "Por ello, es cada vez más importante que el PSE-EE tenga fuerza dentro de los gobiernos para evitar que entremos en una deriva que no sería buena para nadie", ha asegurado.

También ha querido subrayar "la fortaleza" del Partido Socialista, que es "el único capaz de frenar a la derecha y a la extrema derecha pese a los muchos llamamientos que hacen otros partidos para unir fuerzas", al recordar la propuesta lanzada por EH Bildu al PNV para compartir listas conjuntas.

En su opinión, la estrategia del PP de derrocar al Gobierno "está fracasando estrepitosamente". "Estamos recuperando un terreno que en las próximas elecciones generales nos va a volver a llevar a La Moncloa", ha añadido.