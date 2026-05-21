Andueza aprecia "vértigo" en el PNV con el Mundial de fútbol y cree que es "un escaparate perfecto" para vender Euskadi

Archivo - El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha señalado que al PNV "le ha podido entrar cierto vértigo a la hora de gestionar un evento de tanta magnitud" como la Copa del Mundo de fútbol de 2030 y ha considerado que el torneo supone un "escaparate perfecto para vender todas las bondades y todo lo bueno que puede ofrecer Euskadi al mundo".

Cuestionado por las dudas que han mostrado en los últimos días representantes institucionales del PNV sobre la participación de las subsedes de Bilbao y Donostia en el torneo, debido a las "exigencias" de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Andueza, en el Parlamento Vasco, ha reclamado que "la decisión se tome en las instituciones" y no "desde Sabin Etxea", la sede central del PNV.

"Dentro de esa reflexión, es imprescindible la concurrencia del Partido Socialista de Euskadi. Como socios de Gobierno, lo que sí espero y deseo es que esta decisión no se tome desde Sabin Etxea, sino desde las instituciones y con la concurrencia de todos y de todas", ha demandado.

El secretario de los socialistas vascos ha señalado que quiere "conocer" la opinión de algunos representantes institucionales del PNV que, de momento, "no se han pronunciado al respecto", como "la del alcalde de Bilbao", Juan Mari Aburto. Asimismo, ha deseado "poder hablar con Aitor Esteban" sobre el asunto en próximas semanas, a quien ha interpelado a que le "llame, cuando esté en disposición de hablar".

Preguntado por si el evento mundialista puede suponer un nuevo elemento de fricción entre los socios del Ejecutivo Vasco, Andueza ha señalado que las desavenencias "puede ser cualquiera, en tanto en cuanto el Partido Nacionalista Vasco salga a opinar de determinadas cosas de manera unilateral".

"Dentro de mi manual de estilo está el diálogo, la búsqueda de consensos y de acuerdos y, desde luego, el diálogo permanente entre socios en aquellas instituciones en las que el Partido Socialista tiene el liderazgo. Creo que es un buen consejo y una buena manera de actuar", ha puesto en valor.

"ESCAPARATE MUNDIAL"

El secretario del PSE-EE ha comentado que la celebración de un Mundial de fútbol nunca debe de plantearse "en términos de rentabilidad inmediata" y ha resaltado que un evento como el Mundial es "un escaparate perfecto para vender todas las bondades" y "todo lo bueno que puede ofrecer Euskadi al mundo".

"Espero que esto no se analice en términos de rentabilidad, ya que hay cosas que van mucho más allá del dinero. El Mundial es una gran oportunidad para demostrar el extraordinario país que es Euskadi", ha insistido.