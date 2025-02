Andueza avisa de que su rechazo a pactar la fiscalidad con el PP es "inamovible" y PNV apuesta por negociar "con todos"

'Jeltzales' y socialistas acusan a EH Bildu de "no estar a la altura" por su decisión de enmendar a la totalidad la reforma

VITORIA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha advertido de que su rechazo a acordar la reforma fiscal con el PP es "inamovible", dado que lo que pretende esa formación es beneficiar a "quien más dinero tiene". Por su parte, el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha reiterado que los 'jeltzales' tienen la voluntad de "negociar con todos", puesto que su prioridad se centra en los "contenidos", no en la formación con la que se pueda pactar.

Andueza y Antxustegi, en declaraciones a los medios de comunicación a su llega al Parlamento Vasco, han criticado, asimismo, la decisión de EH Bildu de enmendar a la totalidad el proyecto de reforma tributaria acordado entre el PNV y el PSE, socios de gobierno en las tres diputaciones forales, que está pendiente de tramitación en las Juntas Generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa.

El dirigente socialista ha afirmado que existe "margen" para tratar de lograr apoyos para sacar adelante la reforma, que, en el caso de Álava y Gipuzkoa, requiere del respaldo de alguna otra formación al margen de PNV y PSE, dado que estos partidos carecen de mayoría absoluta en ambos parlamentos forales. Por el contrario, 'jeltzales' y socialistas podrían sacar adelante por sí mismos la reforma en Bizkaia, en cuyas Juntas Generales sí suman más votos que toda la oposición.

El lider del PSE ha recordado que este próximo viernes se cierra el plazo para presentar enmiendas al proyecto, por lo que ha considerado que es a partir de mañana cuando "debe empezar la negociación".

Andueza ha indicado que está a la espera de las propuestas que puedan plantear el resto de grupos, dado que el PNV y el PSE ya tienen un "acuerdo de bases" sobre el que habrá que negociar un posible pacto con la oposición.

"OPTIMISTA"

El líder del PSE se ha mostrado "optimista" respecto a la posibilidad de poder sacar adelante la reforma, y ha afirmado que todos los partidos han de actuar "con responsabilidad".

"Esta es una reforma que aborda cuestiones que son fundamentales para el bienestar de muchas familias vascas; y que afronta retos de futuro muy importantes desde el punto de vista de la fiscalidad", ha añadido.

En este sentido, ha lamentado que haya quien hable de "meras deducciones", cuando lo que plantean el PNV y el PSE son medidas "para mejorar la calidad de vida de las familias vascas". "Por tanto, seamos prudentes, seamos optimistas; pero, sobre todo, seamos responsables para que esa reforma sea una reforma fiscal que afronte el futuro y que no nos lleve a otros modelos que, desde luego, yo en absoluto quiero para Euskadi", ha añadido.

Andueza ha añadido que Euskadi "necesita servicios públicos fuertes que den un servicio óptimo al conjunto de la ciudadanía vasca". De esa forma, ha expresado su rechazo a una sociedad "con servicios públicos débiles que apueste por el crecimiento a costa de la clase media y clase trabajadora".

En este sentido, ha advertido de que su rechazo a pactar la modificación del modelo tributario con el PP es "inamovible". Andueza ha argumentado su posición en el hecho de que "todo lo que ha puesto hasta el momento el Partido Popular encima de la mesa nos lleva a un debilitamiento de los servicios públicos, a un crecimiento a costa de la clase media y trabajadora, a costa de las familias".

"Cuando el Partido Popular nos está diciendo que quiere bajar los impuestos a todo el mundo, en realidad lo que está diciendo es que quieren una sociedad en la que va a vivir mejor quien más dinero tiene; quien pueda pagarse un seguro privado de salud; quien pueda pagarse una educación privada, quien pueda costearse cualquier servicio que en estos momentos da el servicio público", ha subrayado.

"MÁS DESIGUALDAD"

Andueza ha denunciado que todo esto "llevaría a una Euskadi en mayor desigualdad", algo que "no es el modelo" que defiende el Partido Socialista. De esa forma, ha avisado de que si el PP "no cambia su posicionamiento, con el Partido Popular no tenemos nada que hacer".

Respecto a las diferencias que puedan existir con el PNV en relación a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP en esta materia, ha reconocido que "cada partido se sentirá más cómodo si el acuerdo va en una dirección o va en otra". No obstante, ha indicado que "se trata de encontrar un término medio", y que el primer paso en esa dirección es el acuerdo de reforma fiscal entre PNV y PSE para los tres territorios.

ARMONIZACIÓN

El dirigente socialista también se ha referido a la posibilidad de que finalmente no sea posible aprobar una reforma tributaria para los tres territorios históricos. Andueza ha afirmado que "evidentemente", una eventual modificación del sistema fiscal se debe producir en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, dado que de lo contrario, "estaríamos provocando un efecto contrario al que buscamos, que es armonizar y que la fiscalidad en Euskadi sea una fiscalidad uniforme y progresiva en los tres territorios".

En todo caso, ha reiterado su confianza en que sea posible lograr un acuerdo "basado en la responsabilidad y un sentido en la defensa del interés general, que creo que es lo que quiere y lo que nos reclama la ciudadanía ".

Por otra parte, ha afirmado que es posible que el objetivo de EH Bildu al enmendar a la totalidad la reforma acordada por el PNV y el PSE sea que esta modificación no salga adelante "para hacer daño a los diferentes gobiernos".

No obstante, ha advertido a EH Bildu de que "la responsabilidad y la capacidad de convertirse en un partido con vocación de gobierno se demuestra en este tipo de situaciones, y de momento no lo está demostrando".

Por su parte, Díez Antxustegi ha afirmado que no entiende "la negativa de EH Bildu a negociar sobre contenidos".

"Nosotros, sin duda, estamos dispuestos a negociar con todos los grupos que estén dispuestos a mejorar nuestra propuesta", ha indicado, tras lo que ha considerado que con su decisión de enmendar a la totalidad la reforma, EH Bildu ha demostrado que "no está a la altura" para dar respuestas a "los retos de país".

El parlamentario del PNV ha destacado que la propuesta de su partido y el PSE está dirigida a "facilitar que las personas jóvenes salgan a la vivienda, a aumentar la tasa de natalidad dando facilidades fiscales a que las familias que tienen hijos e hijas paguen menos impuestos, y a facilitar que las 375.000 personas que cobran menos de 19.000 euros paguen menos impuestos".

"TENDRÁN QUE EXPLICARLO"

A su juicio, estas son unas medidas "a las que es muy difícil oponerse y decir que no", por lo que quienes no las apoyen "tendrán que explicar por qué".

En relación al rechazo del PSE a acordar la reforma fiscal con el PP, Díez Antxustegi ha recordado que el PNV "ha dicho claramente, una y otra vez, que tenemos que negociar con todos los partidos".

"Nuestra voluntad no es hablar sobre partidos, sino sobre contenidos", ha explicado, para añadir que "este país merece un debate profundo en torno a contenidos; y, sobre todo, algunos colectivos concretos merecen poder sacar adelante algunas medidas", ha manifestado.

De esa forma, ha reiterado que la posición del PNV se centra en negociar sobre "medidas concretas" y que tiene la "clara voluntad" de "negociar con todos".