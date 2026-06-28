Andueza compromete al PSE a defender "la mayoría social dispuesta a resistir" frente a "la ola reaccionaria" en Europa

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en la entrega de los Premios Ramón Rubial. - UNANUE-EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que el socialismo vasco y su partido van a defender "frente al populismo que nos acecha, frente a la ola reaccionaria que recorre Europa", que hay "una mayoría social dispuesta a resistir y a ganar".

En su intervención en la entrega de la XIX edición de los Premios Ramón Rubial celebrada este domingo en San Sebastián, que entre otros han distinguido con el premio a la Defensa de la Democracia y la Libertad a los secretario generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, el líder de los socialistas vascos ha dicho que es "el momento de reivindicar el papel del progresismo, de las políticas de izquierdas, de los esfuerzos por mejorar la vida de las personas y luchar por la justicia social".

Ese, ha destacado, "es nuestro aval, como lo fue para Ramón Rubial, en su lucha por los derechos de todos, en su lucha contra la dictadura, en su lucha por una transición que devolviera las libertades a este país".

"Yo no me voy a cansar. La Fundación Ramón Ramón Rubial, tampoco. El socialismo vasco, mi partido, tampoco. Vamos a defender frente al populismo que nos acecha, frente a la ola reaccionaria que recorre Europa", que hay "una mayoría social dispuesta a resistir y a ganar", ha reiterado.

Además, ha asegurado que en su partido están "comprometidos con la defensa de las políticas progresistas en todas partes, tanto en Euskadi como en España y también en Europa" y, tras asegurar que la labor de los sindicatos para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores "es notable", ha considerado que "todas las fuerzas progresistas debemos seguir uniendo fuerzas, como lo hemos hecho a lo largo de la historia".

"Sabemos que la ultraderecha está cada vez más influida porque la derecha la ha considerado un aliado aceptable. Y por eso tenemos que unirnos para que esa alianza no consiga sus objetivos. Porque van en contra de la clase trabajadora y de una amplia mayoría social. En esa tarea estará siempre el socialismo vasco, como estuvo Ramón Rubial", ha insistido.

En esa línea, ha dicho que no se van a resignar, sino que "lucharemos con todas nuestras fuerzas para construir una Europa más justa y frenar a los que solo quieren defender los intereses de unos pocos".

En referencia a CCOO y UGT, ha afirmado que el papel de estos dos sindicatos "es extraordinario" y ha dicho que "la fortaleza del sindicalismo de clase en España es un motivo más de satisfacción para todas las personas que militamos en el progresismo".

No obstante, ha advertido de la necesidad de estar "alerta también en el ámbito de las relaciones laborales, en el ámbito del Diálogo Social", que, según ha defendido, "ha sido ejemplar, con todas las notas a pie de página que se quiera," en los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez.

Según ha asegurado, si no se han conseguido más resultados ha sido, probablemente, "por la resistencia de otros". En cualquier caso, ha dicho que "no es momento de reproches" y ha destacado también el papel de UGT y CCOO en el Diálogo Social en Euskadi.

Andueza ha puesto en valor que "gracias al acuerdo y la colaboración entre diferentes actores" se han puesto en marcha medidas como la Ley Vasca de Participación Institucional, el Modelo Propio de Formación Profesional o la creación del grupo de trabajo sobre Migraciones en el mercado laboral.

Eneko Andueza ha llamado a "ser conscientes de que hay elementos, actores, que influyen atendiendo a sus propios intereses, en la imagen que se proyecta sobre el papel de la política, de los partidos, de las relaciones laborales, de los sindicatos y de la patronal".

Por ello, ha insistido en que "es el momento de reivindicar el papel del progresismo, de las políticas de izquierda, de los esfuerzos por mejorar la vida de las personas y luchar por la justicia social".

Por otro lado, el secretario general del PSE-EE también ha reconocido la "trayectoria de lucha allí donde se juega el futuro de la Europa de los derechos y las libertades" de Iratxe García, presidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

Eneko Andueza, que ha asegurado que todos los premiados "reúnen méritos sobrados" para recibir los galardones, ha alabado la labor de la eurodiputada, que ha recibido el Premio Ramón Rubial a la defensa de los Valores Socialistas por acercar las instituciones europeas a la sociedad, y ha remarcado la importancia de "dar a conocer cada día qué se cuece en las instancias europeas".

PREMIADOS

En la edición XIX de los Premios Ramón Rubial, UGT y CCOO han sido galardonados con el Premio a la Defensa de la Democracia y la Libertad por "su permanente labor en la defensa de los derechos de los trabajadores, así como de los valores democráticos en España".

Además, el Premio a la Defensa de los Valores Socialistas ha sido para Iratxe García por "su destacada labor en la defensa de los valores socialistas al frente del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, así como por su sólida trayectoria política y su firme compromiso con la justicia social, la libertad, la democracia, la solidaridad y la igualdad, principios que guían su acción política día a día".

La Unidad Militar de Emergencias-UME ha recibido el premio a la Solidaridad y la Cooperación por "su permanente vocación de servicio público". El jurado ha resaltado "su capacidad de respuesta inmediata, su profesionalidad y su participación en misiones internacionales de ayuda humanitaria".

Deportiva Náutica Portugalete ha sido merecedora del premio al Deporte por "su compromiso con la excelencia deportiva y la promoción de valores como el compañerismo, la disciplina y la integración social, convirtiendo a Portugalete en un referente de los deportes acuáticos". Asimismo, el jurado ha valorado especialmente su labor en la formación de jóvenes deportistas, su participación comunitaria y "su contribución al fomento de hábitos de vida saludables".

El Premio a la Cultura ha sido para Ezezagunok por "la excepcional labor que desarrolla, ofreciendo formación teatral y la representación pública de montajes con actrices y actores en situación de discapacidad intelectual". Asimismo, se ha reconocido su compromiso con la cultura inclusiva, la creatividad y la integración social, "constituyendo un ejemplo de dedicación y esfuerzo que contribuye a enriquecer la sociedad y a acercar el arte a toda la ciudadanía".

Cidetec ha recibido el Premio a la Empresa por "su destacada trayectoria como centro de referencia en la transición ecológica y por su enfoque integral en investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de soluciones sostenibles para la industria".

El Premio a la Promoción de Euskadi en el Mundo ha sido para Magialdia, por "su destacada labor en la proyección internacional de Euskadi a través del arte de la magia, convirtiendo a Vitoria-Gasteiz en un referente mundial en este ámbito".

Almudena Ariza ha recibido el Premio a la Comunicación por "su destacada trayectoria" como periodista y por "su firme compromiso con una información veraz y responsable". Asimismo, el jurado ha valorado especialmente su "honestidad profesional al cubrir algunos de los conflictos más complejos del mundo, informando desde escenarios de guerra y crisis con rigor, valentía y sensibilidad y dando voz a quienes viven situaciones difíciles y, en ocasiones, silenciadas".

El Premio a la Sostenibilidad y Defensa del Medio Ambiente ha sido para Fundación Lurgaia por su destacada labor en la conservación y gestión del patrimonio natural, así como por ser un referente en la defensa del medio ambiente y en la sensibilización hacia su protección.