Andueza defiende los "consensos amplios que se mantengan en el tiempo y favorezcan la estabilidad sin sobresaltos"

SAN SEBASTIÁN, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha defendido que "la buena política requiere de consensos amplios que se mantengan en el tiempo y sirvan para favorecer estabilidad sin sobresaltos". Asimismo, ha asegurado que su partido no se dejará "arrastrar por el nerviosismo ni por el cálculo electoral que demuestran nuestros rivales, también nuestro socio".

Andueza ha participado este domingo en la localidad guipuzcoana de Irun en una reunión con responsables forales y cargos municipales convocada por el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio.

En su intervención, el líder de los socialistas vascos ha destacado la importancia de aplicar políticas consensuadas y duraderas en el tiempo a la hora de aportar estabilidad a las instituciones vascas. "La buena política requiere de consensos amplios que se mantengan en el tiempo y sirvan para favorecer estabilidad sin sobresaltos", ha remarcado.

Eneko Andueza ha reivindicado que los acuerdos actuales firmados por los socialistas, así como los futuros, tienen como "objetivos primordiales" garantizar el bienestar y la justicia social de la sociedad vasca.

En palabras del secretario general del PSE, "ocupamos una centralidad en Euskadi que nos permite pactar con todas las fuerzas políticas, una centralidad que entiende y aplaude una mayoría social".

Asimismo, ha asegurado que en el PSE-EE no se van a dejar "arrastrar ni por el nerviosismo, ni por el cálculo electoral que demuestran nuestros rivales, también nuestro socio".

(Habrá ampliación)