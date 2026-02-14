Andueza defiende "un Estatuto de toda la ciudadanía para toda la ciudadanía, alejado de cuestiones identitarias"

Reivindida al PSE-EE como la izquierda útil y el "verdadero eje central de la política vasca: otros hablan, nosotros hacemos".

ZUMARRAGA (GIPUZKOA), 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que trabajar por "impulsar un Estatuto de toda la ciudadanía vasca para toda la ciudadanía vasca, alejado de cuestiones identitarias".

Andueza ha participado este sábado en una reunión en Zumarraga (Gipuzkoa) con cargos forales y municipales de la zona, un encuentro que da continuidad a otros celebrados como los de Irun o San Sebastián.

Unos encuentros, en los que, según ha recordado, pidió mantener "los ojos y los oídos bien abiertos" para ver y escuchar "lo que pide la ciudadanía", y "encontrar soluciones progresistas, para poner en marcha proyectos útiles, que den sentido a la política del PSE-EE", que siempre ha tenido "esa vocación de utilidad que se echa tanto en falta en otros proyectos políticos".

Andueza ha insistido en esa idea porque se está "a poco más de un año de las elecciones" y "todo" lo que se dice y se hace "se mide con las gafas electorales". "El año que viene, volvemos a examinarnos en los ayuntamientos, también en las Juntas Generales, y yo quería animaros, pediros un nuevo impulso", ha remarcado.

El secretario general del PSE-EE ha afirmado que en las elecciones municipales y forales "se juegan mucho en Gipuzkoa" y ha indicado que se ha visto en las últimas semanas que hace falta un PSE "fuerte para defender los intereses del territorio, para defender los intereses de todos".

El dirigente socialista ha indicado que el PSE-EE tiene un "proyecto político claro", que tiene como objetivo primordial "asegurar todos los derechos y libertades que hemos ido conquistando a lo largo de todos estos años".

Por ello, según ha destacado, impulsan "un Estatuto de toda la ciudadanía vasca y para toda la ciudadanía vasca, alejado de cuestiones identitarias" que ya se sabe "el recorrido que tienen y que solo propugnan aquellos que, en realidad, tienen poco que ofrecer a los vascos".

IZQUIERDA ÚTIL

Según ha defendido, son "la izquierda útil, la que contribuye a la estabilidad en los ayuntamientos, en las diputaciones, en el Gobierno Vasco". Ha añadido que son la izquierda que "dialoga, que tiende la mano y que alcanza acuerdos que facilitan el gobierno de las instituciones para mejorar la vida de la ciudadanía".

"Somos el verdadero eje central de la política vasca. Nuestros adversarios, todos los partidos reclaman este papel, pero no vale con decirlo. Otros hablan: nosotros hacemos", ha señalado Andueza, que ha recordado algunas actuaciones desarrolladas en materia de Vivienda en Zumarraga en colaboración con la Administración del Estado.

A su juicio, eso es "autogobierno", como también lo es el "acuerdo para construir 400 viviendas protegidas en los terrenos de la cárcel de Martutene o para levantar 200 alojamientos dotacionales en Riberas de Loiola.

AYESA

También ha aludido a su preocupación por el proyecto de Ayesa, "una empresa puntera, que tiene su sede en Gipuzkoa y que debe preocupar a todo el que tenga algo que decir en este territorio". Junto a ello, ha citado el futuro del Puerto de Pasaia, que es utilizado por la planta de Arcelor Mittal de Olaberria para sacar su producción.

"¿Por dónde va a exportar Arcelor Mittal su producción si Pasaia pierde la etiqueta de interés general? ¿Cuántas empresas se van a ver afectadas en su actividad? ¿Es eso lo que queremos para el segundo puerto más importante de Euskadi? Yo no. Yo quiero más inversiones, mejores conexiones, ampliar su capacidad. Hay muchas cosas que se pueden y se deben hacer mejor", ha remarcado.

Ante la puesta en valor esta semana de la estabilidad por parte del lehendakari, ha recordado que el PSE-EE "lo ha hecho siempre, por activa y por pasiva, pero la búsqueda de la estabilidad no es suficiente". Andueza ha defendido que hay que "dar respuesta a los retos económicos y sociales" que se presentan y hacerlo "con solvencia, con eficacia, anteponiendo el interés general a cualquier otra consideración".

Andueza ha indicado que la estabilidad y el trabajo conjunto son normas que deben llevar a cabo en las instituciones y se debe garantizar que la política vasca "está orientada en lo que de verdad esperan los ciudadanos".

"Y estamos de acuerdo con las palabras del lehendakari cuando pone en valor la estabilidad de los gobiernos. Pero los socialistas defenderemos políticas progresistas que son nuestra seña de identidad, que defienden los servicios públicos y garantizan la búsqueda de una sociedad más justa", ha agregado.

En este sentido, ha defendido que no hay "nadie mejor" que los socialistas para responder a lo que pide la ciudadanía de Gipuzkoa, que son "viviendas dignas a precios asequibles; educación y sanidad de calidad; más y mejores empleos, con salarios dignos; Igualdad entre hombres y mujeres; una red de cuidados para las personas mayores; apoyar a las empresas; respetar el medio ambiente; tener garantizadas las pensiones y vivir en una sociedad que entienda la convivencia y la diversidad, que respete a todo el que llega a este territorio en busca de una nueva vida".

Según ha informado Andueza, los guipuzcoanos "quieren, piden y necesitan" políticas "progresistas, de futuro", que es "justamente" lo que ofrece el PSE-EE.

"Lo saben bien aquí en Zumarraga, lo mismo que en Eibar, en Irun, en Lasarte-Oria o en Larraul. Nuestro aval es nuestro trabajo, el que hacemos día a día en los ayuntamientos, en la Diputación foral y el Gobierno Vasco. Ahí es donde marcamos distancia, donde se ve nuestra marca, el sello socialista. Estamos a lo que hay que estar, a eso que algunos llaman 'las cosas de Andueza'. Vale, que lo llamen como quieran", ha remarcado.

El líder del PSE-EE ha afirmado que no solo son el "altavoz" de los ciudadanos, sino que buscan "soluciones a sus inquietudes y demandas." "Os pido que no desviéis la atención y prestéis atención a vuestro trabajo. Sed la voz de vuestros vecinos. De nosotros depende seguir creciendo. Y para eso tenéis que seguir creyendo, que hay un futuro mejor", han concluido.