Andueza defiende la "fórmula de éxito" con el PNV y dice que el PSE estará en ella "el tiempo que haga falta"

Eneko Andueza interviene en San Sebastián en un acto bajo el lema '2 años más de izquierda útil' - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha defendido la "fórmula de éxito" de los acuerdos de gobierno con el PNV en la que los socialistas "tienen todo el protagonismo y hacen posible que todos los gobiernos tengan garantizadas las políticas progresistas", y ha remarcado que el Partido Socialista "estará en esa fórmula de éxito todo el tiempo que haga falta".

Andueza ha realizado estas afirmaciones en el acto que los socialistas vascos han celebrado este sábado en San Sebastián se desarrollará bajo el lema '2 años más de izquierda útil' en el que el PSE-EE ha repasado los dos años de legislatura en Euskadi y los proyectos previstos para los dos restantes.

En el acto han participado, además, los consejeros del Gobierno Vasco: Mikel Torres (vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo), Denis Itxaso (consejero de Vivienda y Agenda Urbana), Susana García Chueca (consejera de Movilidad Sostenible), Javier Hurtado (consejero de Turismo, Comercio y Consumo) y María Jesús San José (consejera de Justicia y Derechos Humanos).

En su intervención, se ha mostrado "orgulloso" del liderazgo que está ejerciendo el Partido Socialista en el Gobierno Vasco y ha asegurado que los socialistas "podemos y debemos sacar pecho" por la gestión realizada desde las instituciones.

"No me equivoqué cuando tuve que tomar la decisión de quienes iban a ser nuestras consejeras y consejeros, que lo están haciendo realmente bien. No tenía ninguna duda allá por el mes de junio de 2024, cuando negociamos la composición del Gobierno de coalición, pero hoy, hay que decirlo, creo que hemos cumplido con las expectativas", ha opinado, al tiempo que ha remarcado que todo el trabajo realizado "se ha hecho desde el primer minuto sin alardes, pero con las ideas muy claras".

Asimismo, se ha mostrado convencido de que, con el acuerdo con el PNV, los socialistas han acertado "en el rumbo y en la orientación que tenía que tener este Gobierno", y ha reivindicado los once años de colaboración con los jeltzaes en las instituciones.

"Podemos decir que esa fórmula es una fórmula de éxito en la que el PSE tiene todo el protagonismo y hace posible, de la mano de los socialistas, que todos los gobiernos tengan garantizadas las políticas progresistas", ha sostenido.

El líder socialista, además, respecto a los que plantean que la suma de PNV y EH Bildu es "mucho mayor", ha considerado que "esa suma solo representa a una parte de esta sociedad, de este país" y ha recalcado que el PSE "no solo piensa en unos cuantos, piensa en todos los ciudadanos de Euskadi, en todas las personas que hacen posible que Euskadi sea lo que es día a día".

"No estamos dispuestos que algunas decisiones puedan echar por la borda esta situación tan extraordinaria de bienestar y de empleo que estamos viviendo en Euskadi", ha subrayado.