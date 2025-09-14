Andueza dice que Euskadi tendrá unos presupuestos "expansivos" como "garantía" frente a los retos sociales y económicos

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en la fiesta de la vendimia en Leza (Álava) - IÑAKI BERASALUCE/EUROPA PRESS

Se muestra "convencido" de que el Gobierno central "tendrá en cuenta" la propuesta de reducir el centro de refugiados de Vitoria

VITORIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que el hecho de que las previsiones económicas para Euskadi y el resto de España se mantengan "al alza" permitirá contar con unos presupuestos "expansivos" para 2026, lo que --a su vez-- supone una "garantía" para responder a las necesidades de la sociedad vasca.

Andueza, en declaraciones a los medios de comunicación durante la Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa, se ha referido al proceso para la elaboración y negociación de los presupuestos vascos de 2026.

El dirigente socialista ha afirmado que es "fundamental" que Euskadi cuente con "unos buenos presupuestos", que respondan a criterios de "justicia" y que "se ajusten a las necesidades" recogidas en el acuerdo de gobierno entre el PNV y el PSE-EE.

De esa forma, se ha mostrado partidario de diseñar unos presupuestos "expansivos", que "permitan afrontar con plena garantía" los retos que afronta Euskadi, entre ellos los de la propia Rioja Alavesa y el sector vitivinícola, sobre el que ha recordado que "no está viviendo su mejor momento".

Andueza ha destacado que pese a las "luces rojas" por la situación económica en países como Alemania y Francia, las economías vasca y española "van francamente bien", de forma que las diputaciones forales "van a tener una capacidad de recaudación superior a la de ejercicios anteriores".

"Las previsiones económicas son al alza y, por tanto, podemos tener garantía de que todos esos proyectos que tenemos comprometidos se van a llevar adelante", ha asegurado.

Por otra parte, ha insistido en sus críticas al discurso que están manteniendo determinados partidos frente al centro para personas refugiadas proyectado por el Gobierno central para Vitoria-Gasteiz, que el PSE-EE ha propuesto reducir de las 350 plazas inicialmente previstas, a 200.

"ARRASTRADOS POR LA ULTRADERECHA"

Andueza, que no ha citado a ninguna formación en concreto, ha lamentado que en esta cuestión, "algunos se están viendo arrastrados por el discurso del PP y la ultraderecha", puesto que "tienen miedo porque pueden observar que hay votos que se les pueden colar ahí".

No obstante, ha advertido de que "institucionalmente tenemos que ser leales y responsables". En este sentido, ha subrayado que un centro de este tipo "además de ser necesario está muy bien definido".

"No es un centro para migrantes ni para 'menas', como han querido vender algunos; es un centro que está dedicado a recibir a personas que vienen exiliadas o huyendo de la guerra o de problemas políticos que tienen sus países", ha recordado.

Andueza ha indicado que lo que ha hecho la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria (PSE), es pedir que este recurso "se adecue un poco o se redimensione de alguna manera", y se ha mostrado "convencido" de que el Gobierno central "va a tener en cuenta eso". En todo caso, ha emplazado al resto de formaciones a evitar la "demagogia" con estos temas, dado que "son lo suficientemente serios como para andar jugando el chalaneo político con ellos".

Respecto a la situación de Rioja Alavesa y del sector vitivinícola, ha llamado a "la unidad de acción", y ha defendido la posibilidad de contar con unos vinos de esta comarca "muy diferenciados dentro de lo que es ese paraguas común que debe de unir a todos y a todas, que es la Denominación de Origen Rioja".