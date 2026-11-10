Andueza llama a convertir la memoria de lo que supuso el terrorismo en "resistencia ante el odio y los pasos atrás"

Andueza ha participado en la ceremonia institucional del Día de la Memoria celebrada en el Parlamento Vasco - PSE-EE

VITORIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha apelado este martes, con motivo del Día de la Memoria, a convertir el recuerdo de lo que supuso el terrorismo en Euskadi en "resistencia ante los discursos de odio, ante los que justifican la violencia, o los que pretenden dar pasos atrás".

Andueza, a través de un comunicado, ha explicado que los integrantes del PSE-EE asisten a esta nueva edición del Día de la Memoria "siendo conscientes del tiempo transcurrido" desde que esta fecha institucional fue instaurada hace 16 años.

El dirigente socialista ha subrayado que su partido ha permanecido siempre "comprometido con las víctimas el terrorismo y otras violencias", y que está "empeñado en fortalecer una convivencia que tenga presente el dolor y el sufrimiento y que pueda mirar al futuro con esperanza".

HOMENAJES

Andueza, que ha participado en la ceremonia institucional del Día de la Memoria celebrada en el Parlamento Vasco, ha animado a todos los vascos y vascas a recordar y homenajear a todas las víctimas en actos como el que, organizado por el instituto de la memoria Gogora, tendrá lugar a las 17.30 horas en Donostia-San Sebastián.

El líder del PSE ha afirmado que "es necesario que una sociedad como la vasca, que ha sufrido durante décadas el terrorismo, convierta su memoria en resistencia ante los discursos de odio, ante los que justifican la violencia o los que pretenden dar pasos atrás".