Andueza pide a Feijóo que deje de hablar de ETA, que "ya no existe", para crear "enfrentamiento" y tapar "miserias"

Homenaje en Arrasate al concejal socialista Isaías Carrasco - UNANUE - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha reclamado este sábado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y "sus seguidores", que dejen de hablar y de mentir sobre ETA, que "ya no existe", para utilizarla de "arma arrojadiza" y generar "enfrentamiento", como también hace Vox. Según ha destacado, le "indigna" que usen "el comodín de ETA para esconder sus miserias" y nieguen "la gran victoria de la democracia" contra el terrorismo con lo que "añaden más dolor a las víctimas".

Andueza ha realizado estos reproches a los 'populares' durante el homenaje celebrado en la localidad guipuzcoana de Arrasate al que concejal socialista Isaías Carrasco, asesinado por ETA hace 18 años. En la ofrenda floral, han participado también el expresidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, y familiares, amigos y compañeros de Carrasco.

"A Isaías lo asesinaron por ser socialista, porque representaba todo lo que ETA odiaba y temía. Isaías era hijo de la inmigración, como lo somos miles y miles de vascos. Sus ideas eran las de muchos de esos miles, ideas socialistas, de servicio a la ciudadanía, como las de su abuelo. Aspiraba a una Euskadi en paz y en libertad. Como tantos, no lo pudo ver", ha destacado.

El líder de los socialistas vascos ha destacado que ETA ya "es historia". "Está acabada y bien acabada, gracias a socialistas como Isaías o como Jesús (Eguiguren), gracias a muchos de los que hoy estamos aquí, gracias una parte de la sociedad vasca que luchó mientras otros nos querían muertos y otros callaban o miraban para otro lado", ha añadido.

Eneko Andueza ha insistido en que "ETA ya no existe, por mucho que se empeñen en decir lo contrario personas como Mayor Oreja, como el PP o Vox". "Por eso, me indigna verlos usar comodín de ETA para esconder sus miserias. Tenemos que escuchar que ETA existe, que ETA mueve los hilos, que ETA apunta, y otras mentiras por el estilo. Y eso, además de negar la gran victoria de la democracia, es añadir más dolor a las víctimas", ha asegurado.

En este sentido, ha apuntado que "saben los dirigentes del PP y sus socios de Vox que aquí hubo miles de personas que se jugaron la vida todos los días, durante décadas, para librar a Euskadi, para librar a España, del terrorismo".

"Por eso, los socialistas no vamos a permitir que ensucien la memoria de las víctimas para esconder sus vergüenzas, mucho menos que las utilicen como mercancía política, como arma arrojadiza. Parece que han olvidado lo que es llevar escolta, mirar todos los días debajo del coche, estar pendiente de cualquier movimiento, vivir acosado, con miedo real, por ti y por tu familia", ha recordado.

Según ha censurado, "parece que no saben qué es ver a tu amigo, a tu compañero, a tu padre, a tu esposo, tirado en el suelo, en un charco de sangre". "Lo saben tan bien como yo, que vi cómo mi amigo, mi compañero, se desangraba aquí mismo", ha subrayado.

"ETA NI VENCIÓ NI CONVENCIÓ"

Andueza ha enfatizado que "ETA ni venció ni convenció". "No olvidamos. Seguimos esperando el recorrido ético de quienes en algún tiempo pensaron que la violencia era un camino compatible con la democracia", ha manifestado en alusión a EH Bildu.

Por ello, ha dicho que "ahora que ejercen esa democracia plenamente, es un buen momento para dejar de mirar a los espejos de los demás y mirar al suyo propio, por mucho que les duela". "Otros ya lo hemos hecho, y les puedo asegurar que merece la pena, que su conciencia lo va a agradecer", ha apuntado.

El secretario general del PSE-EE ha aprovechado su intervención para pedir a Feijóo "y a sus seguidores que dejen de hablar del terrorismo con el objetivo de generar enfrentamiento". "Les pido que no mientan sobre ETA. ETA es pasado y debemos centrarnos en la memoria de las víctimas, huyendo de cualquier mentira", ha reiterado.

"LA LUCHA DE ISAÍAS"

A su juicio, "la actitud del PP y de Vox es cuestionar la victoria de personas como Isaías". "Ponen en dudan el triunfo de todos los que, como Isaías, lucharon desde cada ayuntamiento para acabar con el terrorismo. La victoria ante ETA es la victoria de Isaías", ha asegurado.

Por ello, considera "muy injusto que el PP cuestione eso". "Le mataron porque era socialista y creía en la libertad, creía en una Euskadi en paz, y lo hemos conseguido gracias al coraje y la determinación de personas como él", ha resaltado.

Eneko Andueza ha elogiado al que fuera edil del PSE-EE: "Isaías era un buen padre, un buen esposo, un buen concejal, un buen compañero, un buen amigo y un buen socialista. Y quería vivir en libertad. A lo largo de nuestra pequeña historia, hemos compartido militancia con muchos como Isaías, valientes, solidarios, libres por encima de todo, que levantaron la voz y no se callaron nunca", ha manifestado.

Tras subrayar que "a muchos, como a Isaías, los callaron por la fuerza", ha indicado que "el camino hacia el final de esa dictadura del terror estaba ya muy avanzado y era imparable", porque ETA "no tenía cabida" en las vidas de los vascos.

"Y lo conseguimos, los derrotamos, política y socialmente. Isaías y todos los que hicisteis posible esta Euskadi, seguís viviendo en nuestros corazones. Y a ti especialmente, Isaías, te seguiré echando de menos, amigo", ha concluido.