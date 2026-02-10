Andueza pregunta a Feijóo "quién mandaba en el PP" cuando el Gobierno Aznar soltó al preso de ETA que mató a Priede

El exjefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', a su salida de la prisión de Martutene, a 9 de febrero de 2026, en Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa - Unanue - Europa Press

BILBAO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha preguntado al presidente del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "quién mandaba en el PP" cuando el Gobierno de José María Aznar excarceló al preso de ETA que mató posteriormente al concejal socialista de Orio, Juan Priede.

Andueza, que ha comparecido en rueda de prensa en Bilbao para dar a conocer los contenidos de la reunión de la Comisión Ejecutiva del PSE-EE, se ha referido, de esta forma, a las palabras de Feijóo en las que aseguró, en referencia a la semilibertad autorizada al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki, por el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco, que "Bildu ordenó, el PSOE ejecutó y el PNV acató".

Visiblemente molesto por las palabras del presidente de los populares, el líder de los socialistas vascos ha preguntado al presidente del Partido Popular "quién mandaba en la época de Aznar cuando el PP soltó a un preso de ETA --en alusión a Iñaki Bilbao-- que, al poco tiempo, al de escaso año y pico", asesinó a Priede. "No sé quién mandaba entonces en el Partido Popular, igual mandaba ETA directamente", ha señalado.

En todo caso, ha defendido que su partido "siempre ha sido extremadamente riguroso con el Estado democrático y derecho, y con el cumplimiento de la Ley", y es "riguroso con todos los informes que redacta la Junta de Tratamiento".

"LA DERROTA MORAL DE ETA"

"A mí como víctima de terrorismo que he sido, porque he sido víctima de persecución y he vivido capítulos que siempre caben recordar, y mucho más cuando un dirigente del PP hace este tipo de declaraciones inoportunas, yo le diría que a mí me puede doler mucho ver salir a un etarra de la cárcel. Pero también le puedo decir que esos etarras se topan con una realidad muy diferente a la que nos quisieron imponer, y para ellos es una derrota moral y para el Estado democrático y de derecho es una gran victoria", ha afirmado.

A su juicio, manifestaciones como las que ha hecho Alberto Núñez Feijóo, "rebajan una gran victoria del estado democrático y de derecho, y sobre todo, una gran victoria de una gran parte de la sociedad vasca que se dejó su vida por defender la paz y la libertad" que "ahora disfrutan" todos los vascos.

"La gran derrota de Txeroki es ver esta Euskadi que dista mucho de aquella que nos quiso imponer ETA durante tantas décadas y que jamás va a venir. Esa es la mayor derrota moral, toparse con una realidad que está muy lejos de lo que él pretendía", ha concluído.