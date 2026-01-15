Andueza (PSE) apela a convocar la comisión mixta de transferencias porque hay un acuerdo casi unánime entre Gobiernos

Archivo - El secretario general del PSE-EE y candidato a Lehendakari, Eneko Andueza, durante un acto del PSE-EE - Unanue - Europa Press - Archivo

BILBAO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha apelado este jueves por la mañana a que se convoque este viernes la comisión mixta de transferencias porque hay un acuerdo "prácticamente unánime" entre los Gobiernos Vasco y central en torno a los cinco traspasos a realizar y solo existe una "discrepancia mínima" en cuanto a la materia de seguro escolar.

Las cinco competencias que están sobre la mesa de negociación son las prestaciones de desempleo, prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Andueza ha vuelto a insistir en que existe la "escenificación típica" del PNV ante este tipo de negociaciones ante las discrepancias que el PNV ha dicho que existían en torno a las transferencias, y que el líder de los socialistas vascos ha minimizado. "Yo creo que, en todo caso, mañana se debería de celebrar esa comisión mixta de transferencias porque hay un acuerdo prácticamente unánime absolutamente en todo", ha asegurado.

Según ha explicado, "la discrepancia es mínima" en lo que se refiere al seguro escolar, "que es una transferencia que supone el cobro de 35 cuotas aproximadamente y 100.000 euros al año, es decir, que algo es algo absolutamente mínimo".

"Está cerrado ya el acuerdo en salvamento marítimo, en las prestaciones familiares no contributivas, en lo que se refiere al edificio de Barakaldo y, sobre todo, hay algo muy importante, que es un acuerdo en las prestaciones y subsidios por desempleo que suponen la incorporación de 400 funcionarios a Euskadi y más de 800 millones de euros anuales que ya están acordados con el Gobierno de España", ha asegurado.

El lider de los socialistas vascos ha indicado que se ha alcanzado un 99,9% de acuerdo, "conseguido con mucho esfuerzo", porque se ha trabajado "durante las últimas semanas, mañana, tarde y noche, no exclusivamente desde el Gobierno vasco o desde el Gobierno de España", sino "todos conjuntamente", incluido él, que se ha implicado personalmente.

De hecho, ha destacado que ha tenido varias conversaciones con el Lehendakari, Imanol Pradales, y con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. "Por tanto, estamos hablando de un gran acuerdo que entiendo que no debe tirarse por tierra por un pequeño detalle", ha incidido.

"UNA IRRESPONSABILIDAD Y UN GRAVE ERROR"

A su juicio, "sería una irresponsabilidad y un grave error que mañana no se produjera esa comisión mixta de transferencias". "Ahora mismo lo que nos separa para llegar a un acuerdo en la cuestión referida a la transferencia del seguro escolar, que por cierto es una transferencia, una cuestión que está abocada a extinguirse, porque es algo que se aprobó en el año cincuenta y pico, es algo que viene del franquismo. Es la incorporación o no de un matiz textual sobre la incorporación de una referencia en ese texto, o sea, que es algo mínimo", ha manifestado.

Para Eneko Andueza, no celebrar la comisión mixta por eso "es un gran error" porque lo que les une y lo que se ha acordado "es infinitamente más" que lo que les puede separar. "Y entiendo que en estas circunstancias ya no puede verse este tipo de cuestiones como un constante tira y afloja, como un elemento de tensión entre Gobiernos, incluso como una herramienta, un arma para generar tensión en Madrid por parte del PNV", ha añadido.

Por ello, ha llamado a la responsabilidad "y, sobre todo, apelar a la colaboración institucional, a la cogobernanza, al acuerdo entre gobiernos, a las relaciones normalizadas y no ver esto como una constante bronca".

"Porque la gente no lo entiende y tenemos que tener en cuenta y tenemos que ponderar también todo lo que se ha conseguido durante las últimas décadas, los últimos años. Euskadi gestiona más de 97 euros por cada 100 euros que se recauda. Durante el periodo del gobierno de Pedro Sánchez han sido 18 las transferencias que ya se han materializado, que ya tenemos en Euskadi.

Andueza ha reiterado que el compromiso del Gobierno de España "es claro, evidente y se traduce en hechos objetivos", y ha puesto en valor también "el compromiso del PSE-EE". En su opinión, el PNV está haciendo "una distorsión de la realidad".

Asimismo, ha precisado que la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, con el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España.