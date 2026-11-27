Acto del PSE-EE en San Sebastián. - PSE-EE

SAN SEBASTIÁN, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha expresado su "máxima condena" al crimen de una mujer en Bilbao, que ha fallecido esta pasada madrugada tras ser apuñalada el jueves por su expareja en presencia de sus hijos, de 4 y 6 años. "Ni calladas, ni cautivas, ni sometidas, sino libres, vivas y con derechos. En esta sociedad sobran todos los machistas", ha proclamado.

Así ha expresado Andueza su repulsa ante este nuevo "asesinato" machista al inicio de un acto electoral celebrado en San Sebastián, junto al candidato al Congreso por Bizkaia, Gabriel Arrúe, y la cabeza de lista por Gipuzkoa, Rafaela Romero.

Por otra parte, el líder del los socialistas vascos, en su eintervención, ha asegurado que sus políticas en materia de Juventud están dirigidas a que los jóvenes puedan empezar su vida "sin depender del bolsillo de sus padres", del mismo modo que, en relación a las pensiones, defienden que "los mayores puedan envejecer con dignidad sin depender del de sus hijos".

"La solidaridad entre generaciones no consiste en que los mayores resuelvan con su pensión lo que no hemos resuelto con nuestras políticas", ha señalado.

Eneko Andueza se ha comprometido a "blindar en la Constitución la revalorización de las pensiones conforme al IPC, para que quien cobra su pensión hoy y para quien acaba de firmar su primer contrato", sepa que "este sistema también estará ahí cuando le toque jubilarse".

En su opinión, en las elecciones del domingo, la ciudadanía deberá elegir entre "dos maneras de entender este país: la de quienes se empeñan en ponen a competir a los jóvenes y a sus abuelos por sus derechos y su bienestar y la de quienes sabemos que este país avanza cuando avanzan los dos, los jóvenes y los que cobran una pensión".

También se ha referido a las políticas activadas por los socialistas para responder a las preocupaciones de los jóvenes, entre las cuales ocupa un lugar principal la vivienda porque "no se puede construir un proyecto de vida si no puedes pagar un alquiler".

"No puedes emanciparte si para salir de casa necesitas el aval de tus padres, un contrato infinito o un sueldo que no existe", ha incidido.

Por eso, ha defendido "más vivienda pública de alquiler y la movilización de vivienda vacía", y ha recordado que tienen programas como Gaztelagun "que ayuda a miles de jóvenes vascos a hacer frente al alquiler. "Es una ayuda de hasta 300 euros mensuales para jóvenes de 18 a 35 años", ha subrayado.

En este sentido, ha manifestado que el deseo de los socialistas que "que una joven pueda alquilar cerca de su trabajo; que un estudiante pueda vivir solo si lo decide; que una pareja joven pueda empezar su vida sin hipotecar durante décadas su futuro". "Eso es hacer política para los jóvenes", ha destacado.

También se ha referido a la educación y ha reivindicado que "la Universidad Pública no es un gasto, es una inversión en capital humano e igualdad de oportunidades". "Es la puerta por la que entran las hijas y los hijos de familias trabajadoras para convertirse en médicas, ingenieras, profesoras, investigadoras, juristas, artistas o técnicas", ha apuntado.

"La Educación pública es el motor de la productividad laboral y del ascensor social; es la gran fábrica de la igualdad de oportunidades de este país; y los socialistas vamos a defenderla", ha aseverado. También se ha referido al "reto" de la movilidad y ha señalado que "estudiar, trabajar, hacer prácticas, ir a un concierto, ver a tus amigos o volver a casa de noche no deberían depender de tener un coche o de gastarte una parte importante de tu sueldo en desplazamientos". "Por eso defendemos el transporte público asequible", ha apuntado.

Segñun ha remarcado, "el cuarto reto es el ocio y la cultura, porque la vida no es solo estudiar y trabajar", y hadefendido el Bono Cultural Joven para quienes cumplen 18 años.

El líder socialista ha recordado que todas estas políticas "se deciden votando" y ha recordado a los jovenes que su "futuro no empieza dentro de cuatro años". "Si queréis que Pedro Sánchez siga siendo presidente y que haya una mayoría para proteger las pensiones y abrirles camino a los jóvenes, os pido el voto para el Partido Socialista", ha concluido.

Por su parte, Arrúe ha destacado que desde que gobierna Pedro Sánchez "las condiciones de trabajo, salarios, estudios, vivienda, acceso a la cultura, incluso volver a casa a ver a los tuyos en verano han mejorado". Por ello, ha apelado a los jóvenes a "ser los protagonistas de una nueva victoria progresista el próximo 29N".

Romero ha pedido el voto al PSOE para "poder aplicar medidas que impidan que ningún joven tenga que conformarse con menos futuro del que merece por el dinero que tiene su familia". "Los jóvenes ponen las ganas, el talento, las ideas y el esfuerzo y las instituciones tienen la responsabilidad de crear condiciones para que puedan salir adelante", ha apuntado, para lamentar, a continuación que "PP y Vox hacen campaña con el odio". "Pedro Sánchez y el PSOE apostamos por la esperanza y la convivencia", ha subrayado.

"Si queréis un escaño más para que Pedro Sánchez siga siendo presidente, os pido el voto útil, el voto al Partido Socialista", ha concluido.