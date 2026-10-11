Andueza (PSE-EE) advierte que PP y Vox "están deseando cargarse todos esos derechos que hemos conquistado"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza (c), durante el primer pleno del curso del Parlamento Vasco, a 17 de septiembre de 2026, en Vitoria (archivo) - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha advertido sobre las intenciones de PP y Vox, "un partido de derecha ya muy escorada a la extrema derecha y un partido de extrema derecha, que lo que están deseando es cargarse todos esos derechos que hemos conquistado".

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Andueza ha afirmado que en las próximas elecciones generales "lo que hay en juego es quién va a gobernar, pero sobre todo cómo va a gobernar, para quién va a gobernar y qué va a hacer, qué futuro va a dibujar ese futuro gobierno de España".

"Nos jugamos muchos derechos que hay que seguir defendiendo, porque para seguir defendiendo, ampliando, conquistando esos derechos, hace falta una mayoría social y en este caso una mayoría progresista", ha aseverado.

Tras insistir en que su partido está "perfectamente" preparado para el adelanto electoral, ha indicado que "prácticamente no es un adelanto porque entraba prácticamente en el año natural en el que se debían de convocar las elecciones".

CAMPAÑA ELECTORAL "MUY DURA"

Por otra parte, ha rechazado que se traslade a Euskadi la campaña electoral "muy dura" que se prevé en el resto del Estado. "Tenemos una cultura política que nos permite debatir con cierto sosiego, con cierta tranquilidad. A pesar de que va a haber partidos que van a estar muy empeñados en enturbiar ese clima y ese tono de respeto y de institucionalidad que siempre ha sido una de las características de la política vasca", ha señalado.

En cuanto a la posible influencia de la campaña electoral sobre la relación con el PNV, su socio de gobierno, Andueza ha constatado que "cada uno, evidentemente, tendrá que hacer su campaña, tendrá que poner sus cartas boca arriba y cada cual evidentemente tendrá que defender sus posiciones", teniendo en cuenta que son dos partidos "totalmente distintos".

"El hecho de que nos una un acuerdo de gobierno, no quiere decir que en una campaña electoral cada cual defienda su programa y defienda sus posturas, como no podía ser de otra manera", ha sostenido.

Dicho esto, se ha mostrado "plenamente convencido" de que el Partido Socialista va a obtener un "gran resultado, un excelente resultado en las próximas elecciones generales", y espera y desea que vuelvan a repetir el triunfo electoral que cosechó en las últimas elecciones generales.

ENCUESTAS

El líder de los socialistas vascos ha afirmado no creerse las encuestas, salvo las que internamente hace su partido, recordando que "muchas veces la realidad que dibujan esas encuestas de algunos medios o de algunos partidos distan mucho después de lo que viene a ser la realidad".

Según ha subrayado, hay una mayoría social en estos momentos en este país que "desde luego, no entiende cómo ha habido partidos políticos que hayan votado en contra de los dos decretos de vivienda que planteaba el Gobierno de España".

En este sentido, se ha mostrado convencido que eso va a servir para que "mucha gente haya podido abrir los ojos y volver a repetir una mayoría progresista que nos permita seguir gobernando en este país".

Finalmente, en materia de vivienda, ha reconocido que queda "un largo recorrido", y ha instado a seguir trabajando para seguir mejorando los instrumentos y las políticas que hagan frente a esta crisis habitacional.

Dicho esto, ha resaltado que "gracias al liderazgo del Partido Socialista", se han puesto en marcha medidas que suponen "un antes y un después en la protección de aquellas personas que quieren alquilar una vivienda, de aquellas personas que la quieren poner también en el mercado de alquiler, y una oportunidad para miles y miles de jóvenes de tener unas políticas de vivienda que les protejan y que les permitan desarrollar su proyecto de vida en Euskadi".