Andueza reprocha a PNV que plantee los traspasos como "un tira y afloja" y "un pulso al Gobierno de España"

Eneko Andueza - PSE-EE

BILBAO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha reprochado al PNV que haya planteado el traspaso de las competencias pendientes como "un tira y afloja, una competición y un pulso al Gobierno de España", cuando "el acuerdo ha sido posible pese al ruido y la tensión generada por el nacionalismo, de forma artificial, con el propósito de ofrecer una imagen distorsionada de la realidad".

Andueza se ha manifestado en estos términos en relación a la firma para el traspaso de las cinco materias pendientes, que se formaliza este viernes, en la apertura de la jornada "Avanzando en el pilar social europeo: Empleos de calidad y derecho a la formación desde Euskadi", celebrada en Bilbao, y que ha compartido con la europarlamentaria socialista Idoia Mendia.

Andueza ha asegurado que, "de no ser por el impulso y la participación del Partido Socialista de Euskadi en las negociaciones, el pacto no se habría concretado".

También ha subrayado el papel del vicelehendakari y consejero de Economía, Mikel Torres, en el proceso y ha asegurado que el PSE-EE ha actuado "sin cálculo político alguno y priorizando el interés general".

El líder socialista ha contrapuesto la actitud del PSE-EE con la de su socio de gobierno, el PNV, al que ha reprochado sus intentos por aumentar la tensión entre los dos gobiernos en el traspaso de las competencias en materia de prestaciones de desempleo, pensiones no contributivas, Salvamento Marítimo y Seguro Escolar, además del Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo.

"VOLUNTAD SOCIALISTA"

Esos traspasos, ha proseguido, "son el resultado efectivo de la voluntad que siempre han demostrado los socialistas". "Porque nosotros y nosotras siempre hemos defendido que hay que completar el Estatuto de Gernika", ha dicho, para subrayar que "el Gobierno de España se ha comprometido a seguir adelante con los traspasos".

"Siempre que hemos estado en el Gobierno de España y en el de Euskadi, esto es algo constatable, hemos avanzado en ese desarrollo. Y vamos a seguir haciéndolo", ha enfatizado.

Por ello, ha añadido, van a "seguir trabajando con este modelo con determinación pero sin prisas, con garantías jurídicas y económicas". "Nos gustaría que se hiciera, por la parte nacionalista del Gobierno Vasco, con la responsabilidad suficiente, sin plantear esto como una competición, un tira y afloja. Y mucho menos como un pulso al Gobierno de España porque se ha comprometido a seguir adelante con los traspasos", ha inisistido.