Ane, Laia y June son los nombres más frecuentes en las niñas, y Oihan, Martin y Markel en los niños en Euskadi

BILBAO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ane, Laia y June son los nombres más frecuentes en las niñas nacidas en Euskadi, mientras que Oihan, Martín y Markel son los más elegidos en los niños durante los últimos tres años, según los datos hechos públicos este martes por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

En función de la información del Eustat referida a los nacimientos ocurridos en el período comprendido entre 2022 y 2024, Ane ocupa el primer lugar en la preferencia de las familias vascas para sus hijas, como viene ocurriendo desde 1998, tomando los datos por trienios. El segundo y tercer lugar lo ocupan Laia y June y, a continuación, se sitúan Malen, Nora y Nahia.

En lo que respecta a los nombres de niño, el preferido es Oihan, seguido de Martin o Martín y Markel. Tras ellos, los más utilizados son Julen, Aimar y Luka.

En el grupo de los 25 nombres principales para el periodo 2022-2024 se incorpora, entre los nombres de niña, Maren y sale Naia, en comparación con el periodo 2020-2022. Respecto a los nombres de niño, entran en el grupo Hugo, Paul, Izan y Liam, desplazando a Iker, Ekhi, Adei y Hodei.

Según ha explicado el Eustat, el Registro Civil permite un máximo de dos nombres simples o uno compuesto. En la lista de los cien nombres más comunes, no hay ninguno compuesto, a pesar de que fue "una costumbre muy frecuente en otro tiempo".

Predominan los nombres euskaldunes y en algunos se registran algunos con grafías diferentes, como Ane-Anne, June-Yune-Iune, Leire-Leyre, Nahia-Naia, Jon-Ion o Aritz-Haritz, entre otros, aunque se tratan como nombres diferentes.

Las madres de nacionalidad extranjera, el 25,1% del total de nacimientos de este periodo, también han escogido nombres euskaldunes, especialmente para las niñas, pero con diferencias respecto al orden general.

En el caso de las niñas, entre los cinco nombres favoritos hay dos euskaldunes: Alaia (que también tiene significado en árabe) y Ainara, en primera y quinta posición, respectivamente. El segundo de la lista es Amira, seguido por Sofia/Sofía y Sara, en cuarta posición.

Entre los niños, no hay nombres euskaldunes entre los cinco primeros. Ander es el primero que aparece, en la décima posición. El nombre preferido es Adam, nombre hebreo, el segundo Mohamed, de origen árabe, el tercero Mateo, el cuarto Rayan y el quinto Liam.

LOS NOMBRES DE LOS PADRES

En el total de los 40.026 nacimientos del periodo 2022-2024, los 10 nombres más usuales entre las mujeres que han sido madres son María, Leire, Nerea, Amaia, Ane, Laura, Ainhoa, Naiara, Maitane y Janire. En estas generaciones de mujeres, nacidas en su mayoría entre 1982 y 1995, ocho de los diez nombres más frecuentes eran euskaldunes, pero todavía estaban presentes los castellanos y los compuestos por María.

En cuanto a los hombres que han sido padres en estos años, los 10 nombres más repetidos son Mikel, Jon, Aitor, Iker, David, Asier, Iñigo, Ander, Xabier y Javier. En este caso, habían nacido principalmente entre 1979 y 1993, período en el que los nombres compuestos ya dejaban paso a los simples y los euskaldunes ya eran predominantes, precisa en Eustat.