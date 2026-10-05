Ane Odriozola presenta este miércoles en Bilbao su última novela, el thriller judicial 'Veredicto'

Ane Odriozola - JOSE GALLARDO

BILBAO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora Ane Odriozola presenta este miércoles en Bilbao su nueva novela, 'Veredicto' (N de Novela), un thriller judicial con el que abandona la novela histórica que ha caracterizado sus anteriores obras literarias para abordar en clave de ficción un juicio con jurado popular al hijo único de un poderoso constructor de San Sebastián, al que todas las pruebas señalan como culpable del asesinato de su compañero de piso.

La presentación y firma de ejemplares tendrá lugar en el espacio Fnac de la capital vizcaína, a partir de las 19.00 horas, y, tal y como han explicado desde su editorial, se trata de una historia donde "la verdad que oculta el cadáver del compañero de piso es "mucho más compleja de lo que parece".

En este sentido, "el caso parece sencillo ya que el fallecido chantajeaba al acusado, que ya había amenazado con matarlo y el cadáver apareció en el piso que compartían".

Todos los indicios de la escena del crimen le apuntan y, además, la opinión pública ya ha dictado sentencia, ya que el acusado es el hijo de una de las personas "más odiadas de la ciudad".

En declaraciones a Europa Press, Odriozola ha explicado que la idea para la novela le surgió "hace dos años, cuando una compañera de trabajo le mencionó que había sido miembro de un jurado popular".

"Me di cuenta de que a cualquiera le puede tocar en algún momento, me puse a investigar y el tema me apasionó", ha asegurado, para, a partir de ahí, ir dando forma a la trama y terminar el primer borrador hace un año.

"Veredicto nació de ahí, de cómo se tiene que sentir una persona ante la obligación de decidir el destino de otra", ha subrayado la autora guipuzcoana, quien ha descartado que centrar la trama en torno a un jurado popular, "quizás ahora pueda parecer un momento muy oportuno, ya que el funcionamiento y la eficacia de los juicios con jurado popular están, ahora mismo, a la orden del día, pero no ha sido algo intencionado".

Preguntada por si se había inspirado en personajes y situaciones reales para recrear la historia, Odriozola afirma que no se ha inspirado en un juicio real en concreto, pero "sí en un patrón que se repite: el de los juicios en los que la presión mediática es tan grande que dificulta el trabajo de los miembros del jurado".

En cuanto a los personajes, ha proseguido, "ninguno está basado en una persona real, pero he querido tener un jurado popular variado, con personas de distintos tipos: los que quieren hacer su trabajo lo mejor posible, como Laia, los que no quieren cargar con la responsabilidad de estar ahí o los que vienen desde casa con la decisión tomada".

En cuanto a la víctima y al acusado, la guipuzcoana explica que había elegido que su procedencia fuera de "mundos muy distintos, donde uno lo tiene prácticamente todo, y el otro, casi nada".

EL FACTOR HUMANO

En relación a su visión de la justicia, Odriozola afirma que resulta "difícil que la justicia salga intacta cuando hay tanto factor humano de por medio" y que, en casos como los de jurado popular, "está formada por humanos, y los humanos no somos perfectos".

En ese sentido, "Veredicto habla de un juicio con jurado popular y los miembros del jurado cargan cada uno con su historia, con su mochila y es muy difícil deshacerse de ella a la hora de juzgar a otra persona", ha agregado.

En cuanto a las temáticas que aborda en su nueva novela, Odriozola afirma que "el tema principal de la novela es la responsabilidad de decidir sobre la vida de otro ser humano, el miedo a equivocarse y a dejar libre a un culpable o a enviar a un inocente a prisión".

Asimismo, "también tiene mucha importancia el juicio paralelo de la opinión pública, cómo la prensa puede contaminarnos, hacia un lado o hacia el otro; y, por último, la autora también destaca "la lealtad, la que se mantiene a cualquier precio, pero también la que se rompe para siempre".

En cuanto a la labor de documentación, la escritora leyó "mil y un documentos jurídicos, en especial, sobre la Ley del Jurado" y estudió casos reales.

Después, prosigue, "contrasté los conocimientos adquiridos con un fiscal de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa pero la novela no solo es judicial, también tiene una parte policial importante, por lo que me puse en contacto con un ertzaina de la Unidad de Criminalística y con varios guardias municipales". "Todos ellos han sido de gran ayuda para darle verosimilitud a la historia" destaca.

Asimismo, también acudió a varias sesiones de un juicio real con jurado popular donde, como en su novela, se juzgaba un asesinato. "No fueron los detalles del caso lo que más me interesó, sino observar a los miembros del jurado popular, escuchar al fiscal, conocer la defensa de las abogadas, entender el procedimiento", ha explicado, para concluir que, todo ello, le dio "una visión muy realista de cómo es un juicio de verdad y eso no se encuentra en ningún documento".

Ane Odriozola (Legazpi, Gipuzkoa, 1979) trabaja desde 2006 en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Arrasate. En 2018 autopublicó 'El secreto de Gibola', su primera novela, donde plasma la realidad de Legazpi a principios del siglo XX.

En 2020 continuó la historia con 'La sombra de Gibola', y en 2021 cerró la trilogía con 'Conspiración en Gibola' y en 2019 obtuvo el reconocimiento Literatura Saria 2019 en la categoría de mérito cultural.

Ha cosechado varios premios en concursos de relatos en euskera: el Premio Iparragirre de Literatura 2019 y 2021 en la categoría de narrativa, el Premio Kimetz en 2022, y fue finalista en el III Certamen de Relato Corto Urrike. En 2025 publicó 'Al subir la marea', su anterior novela.