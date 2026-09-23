Ansola afirma que PNV y PSE están "trabajando" en Bizkaia para que el acuerdo en medidas fiscales "llegue a buen puerto"

BILBAO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Iñigo Ansola, ha afirmado que la formación jeltzale y el PSE están "trabajando" en Bizkaia para que el acuerdo en el proyecto de medidas fiscales "llegue a buen puerto", y ha recordado que "todavía hay tiempo de presentar alegaciones".

Este miércoles, la diputada vizcaína de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, ha defendido el proyecto de medidas fiscales para 2026 en las Juntas Generales y ha confiado que salga adelante "con las modificaciones que se consideren" durante su tramitación. El PNV es el único grupo que ha mostrado su apoyo al proyecto de norma, mientras que el PSE-EE, su socio en el Gobierno foral, ha asegurado que no le "gusta" y seguirá trabajando con "el empeño" de que salga del trámite con "pilares irrenunciables".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Ansola, preguntado por si este asunto no está 'cocinado' con el PSE-EE, ha afirmado que ambos socios están "con un puchero y ese puchero necesita mucho tiempo para que el cocido salga bien". "Todavía estamos en tiempo de presentar alegaciones y esto terminará o tendrá ya un veredicto, en el mes de noviembre", ha dicho.

Por ello, ha confiado en que "el cocimiento llegue a buen puerto". "Estamos trabajando en ello y a ver si llegamos a buen puerto", ha insistido.

Respecto a los rechazos que despierta que tanto el seguro médico como el gimnasio sean objeto de deducciones fiscales, ha recordado que en Bizkaia hay "muchísimas las familias y personas" que tienen un seguro privado para "tener un complemento a ese servicio público que tan buena calidad nos está dando". "Hay que ser conscientes de ese reclamo", ha dicho, a la vez que ha defendido que esta medida "puede ser positiva" para "retener y atraer el talento relacionado al mundo empresarial".

A su juicio, incluir ambas medidas en el proyecto de Bizkaia y no en el de otros territorios no constituye "ninguna desarmonización fiscal". "Las juntas generales tienen la potestad de, teniendo una base sólida de fiscalización armonizada, luego tener una serie de características que nos distinguen con respecto al resto de territorios debido a las necesidades que tiene ese territorio", ha defendido.

Según ha señalado, en Gipuzkoa "también existen medidas fiscales especiales para todo lo que es el entramado cooperativo", mientras en Bizkaia "hay una cantidad muy importante de usuarios" de seguros privados.

"Estamos hablando de más de 300.000 personas que son usuarias de seguros privados que entendemos que es una ayuda importante a esas personas y a su vez también, como decía, una forma de ir atrayendo talento", ha concluido.