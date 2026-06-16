Ansola dice que la elección de Mikel Hidalgo como candidato a la Alcaldía de Bilbao es "jugar sobre seguro"

Mikel Hildalgo, propuesto candidato del BBB del PNV a la alcaldía de Bilbao - PNV

BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB) del PNV, Iñigo Ansola, ha asegurado que la elección de Mikel Hidalgo como candidato a la Alcaldía de Bilbao es "jugar sobre seguro" porque "concita muchísimo consenso, es una persona cercana que conoce la realidad", además de ser "una persona joven, con energía y con ganas".

En una entrevista a Radio Popular - Herri Irratia, recogida por Europa Press, Ansola ha indicado que hay que ser "respetuosos con los cauces internos" en el PNV y ha señalado que las 13 asambleas municipales del partido en Bilbao tienen que refrendar la candidatura de Hidalgo a la alcaldía en un proceso de elección con dos vueltas. En la primera vuelta, ha recordado, se proponen nombres y en la segunda la afiliación "dirá quién es el candidato" entre aquellos que quieran participar.

Ansola ha remarcado que la elección de Mikel Hidalgo es "independiente" de su edad y ha surgido de "una reflexión a nivel cuantitativo y cualitativo en Bilbao", aunque ha reconocido que, "tras una etapa muy fructífera del actual gobierno y del actual alcalde", lo que ha trasladado "todo el mundo" es que "hay que mirar al futuro y que, aunque toda la evolución de Bilbao ha sido un caso de éxito, ahora es el momento en el que nos tenemos que resituar de cara al futuro y poner la ciudad mirando a esos nuevos retos".

Asimismo, ha dicho que también "se daba por hecho que una fase, una etapa, estaba acabando". "Es lo que nos ha transmitido muchísima gente y tenemos que abordar eso con muchísima ilusión y energía y, además, liderando todo lo que es la adecuación de Bilbao a esos nuevos retos", ha añadido.

En esa línea, ha asegurado que en el PNV han tenido "la inmensa suerte de contar con una persona que conoce muy bien Bilbao y que ha liderado el proceso de escucha para ese Bilbao 2040, que es Mikel Hidalgo, una persona joven, pero que tiene muchísima energía y experiencia en el ámbito privado y en público".

"Y hemos contado con la suerte de que él está dispuesto a afrontar este reto", ha destacado, para considerar que el hecho de que no sea conocido no es un riesgo, sino que es "jugar sobre seguro".

Ansola ha asegurado que Hidalgo "concita, muchísimo consenso, es una persona cercana, que conoce la calle, que está mucho en la calle, y conoce la realidad", además de ser "una persona joven, con energía, con ganas". "Es lo mejor que nos podía haber pasado y la gente que le conoce está encantada de que él pueda llegar a ser el candidato a alcalde y ojalá sea alcalde, porque va a ser un muy buen alcalde", ha manifestado.

Además, el presidente del BBB ha destacado que el PNV "está liderando Bizkaia desde hace mucho tiempo y es señal de que estamos acertando, escuchando a la ciudadanía y atendiendo a esos retos y problemas que tenemos en la actualidad".

ABURTO

En relación al actual alcalde, Juan Mari Aburto, ha asegurado sentir por él "muchísima admiración" y ha afirmado que "en política hace falta gente que está comprometida más allá de pensar en uno mismo". En ese sentido, ha asegurado que Juan Mari Aburto es "el ejemplo de entrega absoluta, en este caso, hacia la ciudadanía de Bilbao", pero también en sus anteriores cargos.

"Juan Mari está a las 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Ojalá tuviéramos muchísimas personas como Juan Mari tan comprometidas con Euskadi, con Bizkaia y con Bilbao", ha deseado.

Por otro lado, ha dicho que para el PNV y de cara a su estrategia ante las elecciones municipales, Bilbao es "una ciudad muy importante y referente a nivel de Euskadi", porque "lo que pasa en Bilbao tiene un peso político muy importante".

Sobre lo que pueda ocurrir el año que viene en las elecciones municipales, ha asegurado que no le preocupa nada porque forma parte de un partido político "con una tradición democrática histórica y nunca vamos a tenerle miedo a lo que diga la ciudadanía", que es "quien decidirá qué rol tiene que desempeñar el PNV".