Antena 3 presenta en el FesTVal 'La Voz' con Mika, Malú, Pablo López y Sebastian Yatra como 'coaches'

Eva González presentará una edición, en la que "la estrategia" será fundamental

VITORIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Antena 3 ha presentado este lunes en el FesTVal (Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz) la nueva edición de adultos del 'talent show' de "mayor éxito internacional", 'La Voz' que regresa para "resonar muy alto", de mano de los 'coaches' Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra, y presentado por Eva González.

La cadena ha destacado que los 'coaches' de esta edición son "cuatro espectaculares artistas del panorama nacional e internacional que lideran las listas de ventas y que serán los responsables de hacer girar sus sillas en el plató de 'La Voz'".

"Los cuatro ya conocen el formato y han podido ver cómo se vive desde dentro en años anteriores, lo que demuestra el valor de 'La Voz' como formato", ha resaltado, por su parte, el FesTval.

En esta edición de 'La Voz', los 'coaches' volverán a contar con los superbloqueos, por lo que, según han señalado, "ahora que ya saben del valor de este poder, los 'coaches' son mucho más estrategas a la hora de usarlos". Al igual que en la edición pasada, podrán bloquearse unos a otros una vez ya se han dado la vuelta.

'La Voz' es una producción de Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia. Para todos aquellos que quieran disfrutar del programa fuera de España, estará disponible a través de Antena 3 Internacional y la versión internacional de atresplayer.