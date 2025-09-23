La AP-636 se cierra el miércoles por la noche entre Antzuola y Bergara, en sentido Bergara

SAN SEBASTIÁN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La AP-636 se cerrará al tráfico el miércoles por la noche entre Antzuola y Bergara (Gipuzkoa), en sentido Bergara, para auscultar el firme.

Según ha informado la Diputación, el miércoles por la noche se auscultará el firme de la AP-636, en sentido Bergara, entre Antzuola, punto kilométrico 19,500 y Bergara, punto kilométrico 22,700.

Por ello, la calzada en este tramo permanecerá cerrada entre las 22.00 y las 06.00 horas. Como alternativa se recomienda utilizar la carretera GI-627. Los trabajos se desarrollarán en horario nocturno para minimizar las posibles afecciones en el tráfico.