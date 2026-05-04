La AP-636, sentido Beasain, se cortará entre Bergara y Zumarraga el miércoles por la noche para un rodaje

SAN SEBASTIÁN 4 May. (EUROPA PRESS) -

La carretera AP-636 se cortará, en sentido Beasain entre Bergara y Zumarraga (Gipuzkoa), el miércoles por la noche por motivo de un rodaje de una película, según ha informado la Diputación foral de Gipuzkoa.

El corte tendrá lugar entre las ocho de la noche y las cuatro de la madrugada. Durante el cierre, las y los usuarios de la AP-636 entre Bergara y Zumarraga, en sentido Beasain, tendrán que tomar la salida 19 (Bergara E) para dirigirse a Zumarraga por la GI-632.

Una vez en Zumarraga deberán cruzar Euskal Herria Etorbidea para a través de la GI-631 volver a acceder a la AP-636 a través del enlace 10.