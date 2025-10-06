La AP-8 registra retenciones de hasta 6 kilómetros, sentido Irun, por el incendio de un camión en Deba

SAN SEBASTIÁN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La autopista AP-8 registra este lunes por la tarde retenciones de hasta 6 kilómetros a la altura de Elgoibar (Gipuzkoa), sentido Irun, por el incedio de un camión a la altura de la localidad guipuzcoana de Deba.

Según informa la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco, un camión accidentado en el kilómetro 55 de la citada autopista a la altura de Deba, en dirección Irun, que ha cogido fuego está provocando retenciones.

Hacia las cinco y cuarto de la tarde de este lunes la cola de vehículos alcanza los seis kilómetros desde el peaje de Elgoibar (Gipuzkoa), sentido Irun.