La AP-8 registrará afecciones entre Elgoibar y Mendaro a partir del miércoles por trabajos de fresado

SAN SEBASTIÁN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La AP-8 registrará afecciones entre Elgoibar y Mendaro a partir del miércoles debido a los trabajos de fresado, según ha informdo la Agencia guipuzcoana de Infraestructuras, Bidegi.

En un comunicado, Bidegi ha explicado que va a comenzar a ejecutar los trabajos para renovar el quinto tramo de firme dentro de la campaña con el objetivo de remodelar el asfalto en diferentes lugares de la AP-8, AP-1, GI-20 y AP-636.

En concreto, se van a realizar las labores de fresado en la AP-8 entre Mendaro y Elgoibar sentido Bilbao, entre los pntos kilométricos 61 y 64,200. Para poder llevar a cabo los trabajos se deben realizar previamente algunas actuaciones, que provocarán diferentes afecciones a partir de este miercoles.

La primera se producirá la noche del miércoles a partir de las 20.00 horas y hasta las 04.00 horas en Mendaro, entre los puntos kilométricos 61,400 y 61, sentido Behobia, y de 23.00 a 03.00 horas entre Mendaro y Elgoibar, sentido Bilbao, entre los puntos kilométricos 61 y 63. En ese punto se procederá al cierre del carril izquierdo para realizar la apertura del paso de mediana.

JUEVES

El jueves se abrirá el paso de mediana del otro extremo del tramo en el que se van a realizar las labores de fresado, y por lo tanto, entre las 21.00 y las 03.00 horas, se cerrará el carril izquierdo en ambos sentidos, en Elogibar, entre los pk 64 y 64,300.

La principal afección será el 'bypass' que obligará a desviar la circulación sentido Bilbao por la plataforma sentido Behobia. Este 'bypass', que se producirá entre los puntos kilométricos 61 y 64,200, comenzará a las 16.00 horas del sábado.

Antes, desde el viernes a las 20.00 horas y hasta el sábado a las 16.00 horas, en Mendaro, se cerrará el carril izquierdo sentido Bilbao, para hacer acopio del material y la maquinaria necesaria para realizar los trabajos de fresado y se prolongará hasta el domingo a las 15.00 horas, si bien el carril rápido se mantendrá cerrado entre los puntos kilométricos 64,500 y 64,000.

Una vez finalizados los trabajos de recopilación de material y maquinaria, el sábado 19 de septiembre, a las 16.00 horas, se habilitará el 'bypass', que se mantendrá en funcionamiento hasta el domingo 20 a las 22.00 horas, y que permitirá desviar por la plataforma sentido Behobia todo el tráfico que circule sentido Bilbao.

Bidegi está realizando una inversión de 14,9 millones de euros en la renovación de 46 kilómetros de firmes de la AP-8, AP-1, GI-20 y AP-636. El objetivo de la campaña es "mantener las estructuras funcionales del pavimento, preservando la seguridad vial y el nivel del servicio".

La Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras ha apuntado que los horarios establecidos para realizar estos trabajos son aproximados, ya que pueden variar dependiendo de factores como la meteorología. En este sentido, aconseja circular "con precaución y seguir las indicaciones establecidas tanto por las señales como por el personal de obra que se encontrará en el lugar".