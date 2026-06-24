Aparece el cadáver de un hombre en la ría en Sestao (Bizkaia)

BILBAO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un hombre ha aparecido a primera hora de esta mañana en aguas de la ría a la altura de Sestao (Bizkaia), según han confirmado desde el Departamento de Seguridad.

La Ertzaintza ha recibido un aviso sobre las 6.25 horas de esta mañana informando de la aparición de un cadáver en la zona de marismas en la ría, en la desembocadura del río Galindo en Sestao, en una zona de lodos y piedras.

Los bomberos han extraído el cuerpo sin vida del varón, de mediana edad, y la Ertzaintza ha abierto una investigación para su identificación y determinar las causas del fallecimiento.