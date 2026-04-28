Aparece en Irun el cuerpo sin vida un hombre fallecido por disparos de arma de fuego

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SAN SEBASTIÁN 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de un hombre ha aparecido este martes de madrugada, junto a una chabola de un barrio de Irun (Gipuzkoa), y las primeras investigaciones apuntan a que la muerte se habría producido por disparos de un arma de fuego.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, pasadas las 3.30 horas, un comunicante alertó a la Ertzaintza de la aparición del cuerpo de un hombre junto a unas chabolas del barrio Belaskoenea de la localidad guipuzcoana de Irun.

Hasta el lugar se desplazaron miembros de la Ertzaintza y de Osakidetza, que constatarón el fallecimiento de un varón de 34 años, que presentaba una herida producida, supuestamente, con un arma de fuego.

La Ertzaintza ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. Tras comunicar el hallazgo al juez, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal.