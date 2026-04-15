Aperribay reconoce que ganar la Copa es "un reto difícil", pero la Real "va a pelear a tope" con "muchísima ilusión"

Txurdin, Aperribay, Mendoza, Insausti, Arriola y Urkiola. - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha reconocido que ganar la Copa del Rey el sábado en la final que disputará en Sevilla contra el Atlético de Madrid es "un reto difícil" pero el club txuri-urdin "va a pelear a tope" con "muchísima ilusión" y espera que Gipuzkoa pueda celebrarlo.

En rueda de prensa en San Sebastián Aperribay, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el alcalde donostiarra, Jon Insausti, el presidente de Kutxabank, Antón Arriola, el director del área de Deportes de EiTB, Joseba Urkiola, y la mascota de la Real, Txurdin, han dado los detalles de las actividades previstas en la capital guipuzcoana de cara a la final de la Copa que se disputará en Sevilla.

El presidente del equipo txuri-urdin se ha mostrado "emocionado y contento", porque en la historia del club ha habido "pocas oportunidades de ganar un título" como éste. "Vamos a pelear a tope y tenemos muchísima ilusión", ha asegurado, aunque también ha reconocido que "el reto es difícil".

Aperribay ha insistido en que van a intentar traer la Copa del Rey a Gipuzkoa y ha agradecido a la afición vasca que en todos los partidos de Copa, en los derbis, ha demostrado "lo que es jugar a fútbol con un ambiente increíble".

También ha agradecido la respuesta de apoyo a la Real Sociedad y ha señalado que "lo más importante no es ir a Sevilla", sino "cómo se viven las finales" y ésta "se va a vivir en toda Gipuzkoa" y también "en todo el mundo". "Espero que la próxima vez que nos veamos sea el lunes con la Copa y que lo podamos celebrar", ha confiado.

Por su parte, Mendoza ha señalado que "todo está preparado" en San Sebastián y en toda Gipuzkoa para que los aficionados realistas puedan vivir la final del sábado "con toda ilusión y en comunidad".

La diputada general de Gipuzkoa ha recordado que la Real Sociedad "representa los principales valores" que comparten los guipuzcoanos, "como la humildad, el trabajo en equipo, la cantera, el respeto y el orgullo por unos colores, la solidaridad y la comunidad". "Teniendo en cuenta estos valores y la trayectoria del equipo estoy segura de que lo vamos a conseguir", ha afirmado.

Además, ha animado a la ciudadanía a "vivir esa confianza e ilusión juntos" en las pantallas gigantes que se ubicarán en espacios públicos a lo largo del territorio histórico.

Por su parte, Jon Insausti ha indicado que con la Fan Zone de San Sebastián, en el Alderdi Eder, se ha querido "dar forma en la calle al sentimiento que generan los colores txuri-urdin".

PANTALLAS GIGANTES

Según ha explicado, en el citado espacio se colocarán dos pantallas gigantes, "las más grandes de Euskadi" y habrá actividades para todos los públicos, porque "la Real es un sentimiento que se transmite de generación en generación".

Así entre las tres de la tarde y la una de la madrugada están previstas actuaciones a cargo de Eñaut Elorrieta, Xabi Solano y Gozategi, también participarán los actores de la serie juvenil Go!azen y el DJ Jonkass amenizará la velada dinamizada por Iban Garcia, Gabriela Uriarte, Miren Nogales y Alex Padilla. En la zona del puerto habrá juegos infantiles de 11.00 a 19.00 horas y Makusi Gunea.

Por su parte Arriola y Urkiola han invitado a celebrar esta cita con "compromiso, respeto y trabajo en equipo" y han deseado "buena suerte" al equipo txuri-urdin.