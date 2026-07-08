La aplicación Barik Mobile se activa para iPhone para viajar en el transporte público con tarjeta digital

Archivo - Unidad de Metro Bilbao en una de las estaciones - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) ha activado este miércoles la aplicación Barik Mobile para teléfonos iPhone. La aplicación, que está disponible para dispositivos Android desde marzo de 2025, permitirá también a las personas usuarias de iOS viajar en transporte público con una tarjeta Barik digital en el teléfono móvil, sin necesidad de llevar la tarjeta física.

Desde el CTB han destacado que se da "un nuevo paso en la digitalización del sistema Barik" con la extensión del servicio a iPhone y la puesta en marcha de "una aplicación unificada que integra en una única solución el viaje con tarjeta virtual en el móvil y las funcionalidades habituales de consulta y recarga de tarjetas Barik físicas".

Hasta ahora, las personas usuarias de Android podían utilizar Barik Mobile para viajar con el móvil, y tanto las de Android como las de iPhone podían consultar y recargar tarjetas Barik físicas desde sus dispositivos.

Esta nueva versión integral se publicará inicialmente para iPhone y estará disponible para Android en las próximas semanas. Hasta entonces, las personas usuarias de Android podrán seguir "utilizando con normalidad" las aplicaciones actuales Barik NFC y Barik Mobile, que continuarán operativas como herramientas independientes durante este periodo transitorio.

"Barik Mobile integrará así en una única herramienta la posibilidad de viajar con el móvil y realizar las principales operaciones vinculadas a la tarjeta Barik: consultar el saldo, visualizar los últimos movimientos, acceder a justificantes de recarga, recargar títulos monedero y temporales, ampliar zonas de títulos temporales y consultar información del sistema Barik", han precisado desde el Consorcio vizcaíno. La aplicación incorpora, además, recursos como el planificador de viajes MovEuskadi y el mapa del transporte de Bizkaia.

Con la extensión de Barik Mobile a iPhone, el CTB persigue avanzar hacia "un sistema más cómodo, accesible e integrado". Su objetivo es "facilitar el uso cotidiano del transporte público, simplificar las gestiones de las personas usuarias y continuar modernizando la gestión del sistema desde una perspectiva más eficiente, digital y orientada a las necesidades reales de la ciudadanía".

Barik Mobile funciona a través de una tarjeta personalizada vinculada a una persona usuaria identificada. Quienes ya dispongan de una tarjeta Barik personalizada podrán virtualizarla directamente desde la aplicación y las personas que no cuenten con una tarjeta personalizada podrán generar una Barik Mobile personalizada desde la propia app.

Las tarjetas Barik anónimas no pueden "virtualizarse", por lo que sus usuarios deberán estar previamente registradas en el sistema Barik para usar Barik Mobil. Si aún no lo están, podrán completar el proceso de alta en una Oficina de Atención al Cliente.

Desde el CTB han subrayado que "quien prefiera seguir utilizando su tarjeta física podrá hacerlo, pero quien active Barik Mobile utilizará esa tarjeta personalizada en soporte digital".

"La tarjeta personalizada está asociada a una única persona usuaria y a unos títulos, saldos o bonificaciones concretas. Por seguridad, trazabilidad y prevención de usos duplicados, el sistema solo puede mantener activo un soporte principal para esa tarjeta personalizada: físico o digital", ha precisado.

De este modo, se evita que una misma tarjeta pueda validarse desde dos soportes distintos y se garantiza que "los títulos personales e intransferibles se utilicen correctamente".

RECARGAR

Por otro lado, la aplicación permitirá recargar los títulos habituales del sistema Barik, tanto monedero como temporales (incluidos Creditrans, Gizatrans, Bidai y Gazte). Las recargas podrán abonarse mediante tarjeta bancaria, Bizum y, en iOS, también mediante Apple Pay.

Cuando la recarga se realice sobre una Barik Mobile, se activará automáticamente. En el caso de las tarjetas físicas, será necesario acercar la tarjeta al teléfono móvil para completar la operación, sin acudir a máquinas de recarga, validadoras u otros equipos de la red de transporte.

En esta fase de implantación de Barik Mobile, las personas menores de 15 años deberán seguir utilizando su tarjeta física. Además, al tratarse de una tarjeta personalizada, Barik Mobile será de uso personal e intransferible y no permitirá la validación múltiple ni su utilización simultánea en dos teléfonos móviles. La aplicación sí permitirá cambiar de dispositivo, aunque con mecanismos de control para garantizar un uso adecuado del servicio.

Barik Mobile podrá utilizarse en el transporte público de Bizkaia, excepto en Renfe, barquilla del Puente Colgante, botes de Portugalete y los aparcamientos disuasorios de Metro Bilbao en Etxebarri, Leioa, Ibarbengoa y BEC, donde será necesario seguir utilizando la tarjeta física hasta la adaptación de los sistemas correspondientes.

Para poder viajar con Barik Mobile, una vez descargada la aplicación desde Google Play Store o App Store, la persona usuaria deberá acercar el teléfono móvil a la validadora. En Android, bastará con tener el dispositivo desbloqueado, con el NFC activado y correctamente configurado. En iPhone, será necesario abrir la aplicación y pulsar la opción de validación antes de aproximar el móvil a la validadora, aunque se han habilitado accesos directos y widgets para facilitar este uso.

En ambos sistemas, el teléfono deberá estar encendido y con batería. No será necesaria conexión a internet para validar, aunque sí para realizar recargas u otras operaciones dentro de la aplicación.

En el caso de iPhone, Barik Mobile estará disponible para dispositivos iPhone 7 o superior con iOS 13 o superior para las funcionalidades de consulta y recarga de tarjetas físicas. Para poder validar y viajar con la tarjeta digital será necesario disponer de un iPhone XS o superior con iOS 17.4 o superior. En Android, la aplicación funciona en teléfonos con Android 8 o superior.