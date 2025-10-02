Aprobada la tramitación de la ley del PNV para 'blindar' el euskera en las OPE con apoyo de EH Bildu y el rechazo de PSE

La Cámara ha debatido sobre los requisitos lingüísticos establecidos en las convocatorias de empleo público - JAVIER MARTIN-PARLAMENTO VASCO

Los jeltzales reprochan su "catastrofismo" al PSE, que acusa al PNV de actuar de forma "chapucera" y mirando "de reojo" a EH Bildu

VITORIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves, con el apoyo del PNV y EH Bildu, la toma en consideración de la reforma de la Ley de Empleo Público impulsada por la formación 'jeltzale' para dotar de seguridad jurídica a los requisitos lingüísticos establecidos en las convocatorias de empleo de las administraciones vascas, una propuesta que ha recibido el voto en contra del PSE-EE, socio del PNV en el Gobierno Vasco, del PP y Vox, mientras que Sumar se ha abstenido.

La proposición de ley, cuya toma en consideración ha sido apoyada por los 52 parlamentarios de PNV y EH Bildu, 19 votos en contra (PSE-EE, PP y Vox) y una abstención (Sumar), seguirá así su tramitación parlamentaria, durante la que proseguirá el debate y la presentación de aportaciones por parte de los grupos.

Esta reforma fue presentada por el PNV en solitario, sin el respaldo de su socio de gobierno (PSE-EE), tras no haber logrado ambas formaciones un acuerdo sobre la forma de abordar la actualización de la normativa que regula el establecimiento de requisitos lingüísticos en las convocatorias de empleo público.

La proposición de ley, destinada a dotar de seguridad jurídica a los requisitos lingüísticos establecidos en los procesos selectivos de empleo público, establece -entre otras medidas-- que en las futuras convocatorias "no se aplicarán determinaciones generales de índices de obligado cumplimiento" en materia lingüística, algo que, según los 'jeltzales, suponía "el tendón de Aquiles" de la regulación actual.

El parlamentario del PNV Markel Olano ha explicado que el euskera, "como todas las lenguas minorizadas en el mundo", necesita "un esfuerzo de revitalización para sobrevivir". Además, ha recordado que el hecho de que el euskera haya llegado a esta situación "no es una casualidad. Olano ha subrayado que a lo largo de muchos años "se hizo un esfuerzo grande" y se impusieron "políticas activas", incluida la prohibición del uso del euskera durante el franquismo y en otros periodos históricos.

El representante 'jeltzale' ha lamentado el "catastrofismo" mostrado por el PSE en torno a esta propuesta, y ha advertido a los socialistas de que el PNV no planea la "desaparición" de los índices obligatorios, sino su "fortalecimiento".

También se ha dirigido al portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, al que ha indicado que "es muy bueno para este país" que PNV y EH Bildu tengan "una base común muy amplia" en torno a este tema. No obstante, ha considerado que este es un tema en el que "hay que atraer a otras sensibilidades políticas a ese espacio".

Otxandiano, por su parte, ha afirmado que dada la "sintonía tan evidente" que parece existir en esta materia entre su grupo y el PNV, lo "normal" habría sido que ambas formaciones hubieran registrado una única proposición de ley.

El representante de EH Bildu ha manifestado que este no es un debate entre quienes dominan el euskera y quienes no lo hacen, ni entre nacionalistas y no nacionalistas. "Es un debate entre demócratas y aquellos que tienen un problema con el principio rector fundamental de cualquier democracia: todos los derechos para todas las personas".

En este sentido, ha afirmado que los derechos lingüísticos "son derechos fundamentales", pese a lo cual, los vascoparlantes siguen sin tener garantizado que serán atendidos en euskera --lengua oficial de Euskadi junto al castellano-- en los servicios públicos.

Por otra parte, ha señalado que las sentencias que se están dictando "provienen de recursos que interpone la extrema derecha". "Hay un impulso de la extrema derecha contra las lenguas minorizadas en general y contra la euskera en este caso", ha denunciado.

El parlamentario del PSE-EE Pau Blasi ha mostrado su "preocupación" por la presentación de esta reforma por parte del PNV. En este sentido, en referencia a la separación de ambos socios de gobierno en este punto, ha reconocido que "la foto de hoy no es bonita".

Blasi ha recordado que la política de normalización del euskera desarrollada en los últimos decenios en Euskadi se ha basado en "la libertad de elección lingüística de los ciudadanos, la obligación de los poderes públicos de garantizar este derecho, y su adecuación a la realidad sociolingüística de nuestra sociedad".

"Sobre estos principios hemos construido todo el sistema en los últimos años, y garantizarlos es fundamental para nosotros", ha indicado, tras lo que ha denunciado que la propuesta del PNV "va en contra de todas esas normas y de todos esos acuerdos".

El parlamentario socialista ha explicado que "había otras fórmulas" para abordar este asunto, y que su grupo había presentado "otras alternativas". "Pero ustedes han preferido traer esto aquí, rápido y mal, para que Bildu no se adelantara, y es un error grave, porque llegar hasta aquí ha costado mucho", ha subrayado Blasi, que ha reprochado a los 'jeltzales' que hayan actuado "de forma chapucera y mirando de reojo al adversario político".

Por parte del PP, Santiago López ha asegurado que la política lingüística y la ideología del PNV y EH Bildu "está totalmente alejada de la realidad de Euskadi". Además, ha acusado a ambas formaciones de tener "una obsesión identitaria con todo", de forma que "todo lo que han tocado, lo han destruido".

"Ustedes destruyeron la educación, destruyeron la sanidad, destruyeron la industria, destruyeron el empleo, destruyeron la Justicia, y ahora también quieren destruir la Administración pública", ha añadido.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, se ha mostrado de acuerdo con el objetivo de actualizar las normas "para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía vasca", aunque ha considerado que esta propuesta no planea "el método adecuado" para ello, ya que "reemplaza reglas claras, aunque tal vez insuficientes, por una indefinición arbitraria".

La única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha afirmado que con este tipo de iniciativas, el "separatismo" pretende "seguir imponiendo de forma generalizada las exigencias linguísticas en el conjunto de la Administración", a través de "el abuso y la desproporción".

(Habrá ampliación)