Aprobadas 282 plazas para la OPE 2022 del Ayuntamiento de San Sebastián, el 70% para estabilizar a interinos

En total 174 plazas se convocarán, con carácter excepcional, por sistema de concurso, y las otras 33 por sistema de concurso-oposición

SAN SEBASTIÁN, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OPE) del año 2022, que incluye las plazas vacantes de la plantilla del personal funcionario. Algo más del 70% de las plazas aprobadas corresponden al proceso de estabilización del empleo temporal en la plantilla municipal.

En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno de este martes, el alcalde donostiarra, Eneko Goia, ha señalado que las 282 plazas, 207 son de estabilización. De ellas 174 se convocarán, con carácter excepcional, por sistema de concurso, y las otras 33 plazas se convocarán por sistema de concurso-oposición.

Las 174 plazas subsuman las que, estando incluidas en las ofertas que se aprobaron en los años 2018 y 2019, no han sido convocadas. Además, se aprueban 71 plazas por turno libre y 4 para promoción interna.

Goia ha destacado que "el número de plazas que se van a ofertar en 2022 ha sido fruto del consenso con la Comisión de Personal del Ayuntamiento, con el objetivo de incluir el mayor número de plazas que sea posible legalmente para dotar de estabilidad a la plantilla".

Por lo que se refiere a la reserva a personas con discapacidad, se ha incluido el 7% de todas las vacantes ofertadas, "a excepción de las derivadas de la tasa de estabilización de las disposiciones adicionales sexta y octava, dado su carácter excepcional".

Los requisitos para acceder a las distintas plazas se detallarán en las bases de cada uno de los procedimientos. Las inscripciones podrán realizarse en el portal de empleo de la página web del ayuntamiento (www.donostia.eus) y en el propio Consistorio.

Además, existe la posibilidad de recibir avisos de los procesos de selección que se vayan poniendo en marcha dándose de alta en ese servicio en la misma página web.

En las convocatorias de nuevo ingreso, los aspirantes que habiendo superado el proceso selectivo no obtengan plaza, quedarán en una lista de sustitución con la que dotar puestos que vayan quedando vacantes o cubrir necesidades temporales.

El alcalde ha señalado que, en estos momentos, "un tercio de la plantilla" del Ayuntamiento, con unos 1300 trabajadores, es interina y la tasa de interinidad ha ido aumentando en la última década debido "a la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local aprobada por el Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy que impedía sacar a concurso plazas y obligaba a las administraciones a cubirrlas con interinos", algo que "no es deseable", pero ha sido "inevitable".

FONDOS NEXT Y KIOSKO

Por otra parte, Goia ha dado cuenta de la aprobación del expediente para la contratación del servicio de elaboración del proyecto de obra de acondicionamiento de tribuna del hipódromo de San Sebastián, financiado mediante Fondos Next Generation. El presupuesto de licitación es de 12.500 euros y el plazo de ejecución es de un mes.

"El objeto es regular las condiciones técnicas que regirán el contrato de redacción de la documentación técnica para acondicionar y mejorar la accesibilidad de la tribuna de meta del hipódromo, con dotación de ascensor, aseos, palco y zona para personas con movilidad reducida", ha detallado.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado adjudicar a Guajira Sicodelica, S.L. el contrato de la concesion de servicios para la gestión de la explotación de un kiosko-bar a instalar en la zona este de la playa de Ondarreta.

El plazo de ejecución es de dos temporadas de playa (desde el 1 de junio al 30 de septiembre, en los años 2022 y 2023) y el canon es de 38.720 euros/ por temporada La instalación desmontable situada en la zona este de la playa se destinará únicamente a la actividad de venta de bebidas, helados, así como otros productos envasados en la medida y horario autorizado.

COLUMBARIO

Goia, a preguntas de los periodistas, sobre la posibilidad de crear un columbario en el cementerio de Polloe donde, al menos 17 milicianos y gudaris fueron inhumados, según se ha dado a conocer por parte del Consistorio y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Goia ha indicado que no se cierra a "esa opción", pero el Gobierno Vasco a través del instituto Gogora "tiene sus atribuciones" y ya colocó uno en el cementerio de Elgoibar "para estos casos". "Es la opción que se ofrece pero no me cierro a nada", ha insistido.