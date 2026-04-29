Aprobado el Decreto de Régimen de funcionamiento y organización de la Mesa de Turismo de Euskadi

VITORIA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado, en su reunión de este miércoles, a propuesta del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, el Decreto de Régimen de funcionamiento y organización de la Mesa de Turismo de Euskadi.

El objetivo del Decreto es adecuar la composición de la Mesa de Turismo a la realidad de los actores intervinientes del sector turístico tras once años de vigencia de la norma Decreto 5/2015, de 27 de enero, por el que se crea la Mesa de Turismo de Euskadi, según ha indicado el Ejecutivo vasco.

Además, se han incorporado cuestiones no contempladas hasta ahora como son las suplencias, la duración del mandato, los derechos y deberes de sus miembros y la creación de una Comisión Permanente, entre otras.

Entre los cambios más destacados se establece el régimen de derechos y deberes de las personas miembros de la Mesa de Turismo de Euskadi.

En cuanto a las vocalías, se reconfiguran estas para dar cabida a nuevas entidades representativas del sector turístico. Se establece la obligación de designar una persona suplente, una carencia que existía hasta la actualidad y expresamente el mandato de las personas vocales

Además, se establecen los requisitos que deben tener las asociaciones para ser consideradas más representativas del sector turístico, se regulan por vez primera las funciones de la Presidencia, se reestructuran y amplían las funciones del Pleno, hasta ahora dispersas en dos artículos, y se crea como órgano de la Mesa de Turismo de Euskadi la Comisión Permanente, sus funciones y su régimen de funcionamiento.