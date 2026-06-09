Araba ARF Tour - LAST TOUR

VITORIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Araba ARF Tour llega esta semana a Santa Cruz de Campezo como antesala de Azkena Rock Festival, dentro de una quinta edición con una programación de acceso libre que conectará la localidad con la identidad sonora del festival, con el objetivo de extender la influencia del certamen por el territorio alavés.

En un comunicado, su organización ha señalado que la jornada reunirá una cuidada selección de propuestas locales e internacionales atravesadas por el 'rock', el 'punk', el 'soul' y el 'garage'.

Desde Escocia llegarán Bratakus, dúo punk formado por las gemelas Breagha y Onnagh Cuinn, recientemente teloneras de The Hives, con canciones cargadas de actitud, ironía y crítica social. También se sumará el francés Alexis Evans, que desplegará su mezcla bailable de 'soul' clásico, 'funk' y 'blues' con pulso contemporáneo.

Por su parte, la escena euskaldun estará representada por La Secta, veterana banda bilbaína de 'garage punk' y 'rock n roll' que presentará su último trabajo, 'Buscando la luz', y por Pelo Perro, formación local de Kanpezu que llevará a la jornada su propuesta de 'rock crudo' y sin adornos.

Araba ARF Tour pretende reafirmar así su vocación de acercar Azkena Rock Festival al territorio y generar espacios de encuentro en torno a la música en directo, "manteniendo viva la llama del festival en un formato cercano y abierto a todos los públicos".

La organización ha agradecido al Área de Cultura de la Diputación Foral de Álava y al Ayuntamiento de Campezo su implicación y apoyo para hacer posible esta programación, antesala de la 24ª edición de Azkena Rock Festival, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de junio en Vitoria-Gasteiz.