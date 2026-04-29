Arantzazu conmemora los 70 años de las vidrieras de Xavier Álvarez de Eulate con una exposición y una conferencia

Archivo - Vidriera de Álvarez de Eulate. - J.AYESTA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Basílica de Arantzazu en Oñati (Gipuzkoa) conmemora los 70 años de la colocación de las vidrieras del artista franciscano Xavier Álvarez de Eulate con la exposición 'Lux Vitae' en el convento de los franciscanos y una conferencia sobre su trayectoria artística.

En un comunicado, la Provincia Franciscana y Arantzazu Adiskideak han dado cuenta de esta propuesta cultural sobre Álvarez de Eulate, fraile franciscano nacido en San Sebastián en 1919 que desarrolló una "dilatada trayectoria artística marcada por su vocación religiosa y su constante investigación plástica".

La muestra sobre sus vidrieras, titulada 'Lux Vitae', podrá visitarse en el claustro del convento franciscano de Arantzazu del 2 de mayo al 28 de junio de 2026, en horario de fin de semana con entrada libre y habrá visitas guiadas los sábados a las once de la mañana con inscripción previa.

La exposición propone un recorrido por distintas etapas creativas del artista, reuniendo una selección de pinturas representativas de sus principales series.

Además, la asociación Arantzazuko Adiskideak ha organizado una conferencia, que tendrá lugar el 20 de junio, dedicada al conjunto de vidrieras realizadas por el artista, con especial atención a las concebidas para el Santuario de Arantzazu.

La sesión pondrá el foco en el proceso creativo y técnico desarrollado por Eulate, iniciado en 1954 y materializado tras diversas fases hasta su ejecución definitiva.

La ponencia correrá a cargo de Juan Ayesta, especialista en la obra de Eulate y comisario de la exposición, quien aportará datos significativos sobre el autor y expondrá algunas de las novedades descubiertas en torno a la concepción y ejecución de las vidrieras.

Inaugurada en 1955, la Basílica de Arantzazu -santuario dedicado a la Virgen de Arantzazu, patrona de Gipuzkoa- fue concebida por los arquitectos Francisco Javier Sáenz de Oiza y Luis Laorga, y enriquecido con la intervención de artistas como Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Néstor Basterretxea y Xavier Álvarez de Eulate.

Éste último tras pasar por la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid estuvo en su primera época influenciado por artistas como Jesús Basiano, Ignacio Zuloaga o Valentín de Zubiaurre, y de manera decisiva por Jorge Oteiza. Su principal obra pictórica la desarrolló en el conventos franciscano de Olite (Navarra) donde residió durante cinco décadas.