El Ararteko advierte sobre los riesgos de los estereotipos y de la violencia digital sobre las mujeres

VITORIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La institución del Ararteko ha advertido sobre el perjuicio que la extensión de los estereotipos, la desinformación, la banalización de la violencia, y en especial, la violencia digital, están causando a los derechos de todas las mujeres.

El Defensor del Pueblo vasco ha subrayado, a través de un comunicado, la necesidad de impedir que "en la era digital en la que vivimos, los logros alcanzados en el ámbito de la igualdad de derechos de las mujeres se vean mermados o comprometidos, sin una respuesta firme en contra de su cuestionamiento".

En ese sentido, ha recordado que los avances realizados en el ámbito económico, jurídico, político, cultural y social, a los que el feminismo ha contribuido "de manera crucial", deben preservarse "frente a discursos de odio o que niegan la desigualdad y la violencia contra las mujeres, que lamentablemente subsisten todavía en nuestra sociedad".

En opinión del Ararteko, es "indispensable" mantener un alto nivel de exigencia a los poderes públicos y a la sociedad en su conjunto en lo que respecta a "la defensa inequívoca del valor de la igualdad entre mujeres y hombres, que debe integrarse en todas las políticas y actuaciones públicas, como un valor esencial para la democracia presente y futura".