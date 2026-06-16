Archivan el caso de las presuntas agresiones machistas de la Bertso Eskola de Errenteria al no haber denuncias

Archivo - Vista de la Audiencia Provincial de GipuzkoA - Unanue - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Donostia-San Sebastián acordó el pasado 10 de junio el sobreseimiento provisional del caso de las presuntas agresiones machistas en la Bertso Eskola Xenpelar de Errenteria (Gipuzkoa) porque no existe denuncia ni de la Fiscalía, ni de ninguna presunta víctima.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), el artículo 191.1 del Código Penal establece que "para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia".

"Cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal", añade al artículo.

Las mismas fuentes han precisado que si se presentara denuncia se podría reabrir el procedimiento e iniciar una instrucción en el juzgado.

Los hechos se remontan al pasado mes de mayo, cuando Bertsozale Elkartea y movimientos feministas denunciaron las presuntas agresiones por parte de un profesor de Xenpelar a varias alumnas, algunas de ellas menores.

El Ayuntamiento de Errenteria a finales del pasado mes condenó "enérgicamente" las citadas agresiones machistas y decidió suspender la actividad del servicio municipal de la localidad guipuzcoana.

Tras la denuncia hecha pública de forma conjunta por el Movimiento Feminista de Errenteria, Bertsozale Elkartea y Oiartzungo Feministen Asanblada, el Consistorio manifestó su "total rechazo" a las agresiones que han ocurrido en la Bertso Eskola y que "nunca debieron haber ocurrido".

Además, subrayó que las agresiones denunciadas, que consistirían en "abusos psicológicos y sexuales", revisten "especial gravedad", ya que se han producido "en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo".